Це величезна помилка, – луцький депутат про перенесення Дня міста
Сьогодні, 11:11
У Луцьку планують перенести святкування Дня міста, проте не всі депутати розділяють таку пропозицію.
Про це йшлося у понеділок, 28 січня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Депутат Тарас Шляхтич поцікавився, як проводили опитування та серед яких верств населення.
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Нагадаємо, згідно з результатами опитування, більшість лучан хочуть, аби День міста відзначався у другу суботу та неділю вересня.
Начальник відділу зв’язків із громадськістю Олена Макарова повідомила, що відповідне доручення про проведення опитування підписав Григорій Пустовіт.
«Були розроблені анкети, які розповсюдили на всі галузі. Ми отримали такі результати. Розрив дуже невеликий», - зауважила вона.
Так, анкети роздавали працівникам комунальних підприємств, відвідувачам ЦНАПу, департаменту соцполітики, підприємцям.
Натомість депутат Павло Данильчук наголосив, що є зауваження щодо способу опитування.
«До того ж, я знаю, що працівників змушували опитувати людей. Ця анкета була маніпулятивною. Ми робимо величезну помилку, що нашвидкуруч хочемо затвердити День міста», - відзначив обранець громади.
Депутат Богдан Богонос повідомив, що утримуватиметься від голосування за перенесення Дня міста, адже під час експериментального проведення його у вересні людей було значно менше, аніж учасників різноманітних дійств.
Натомість депутат Юлія Дацюк відзначила, що без конкретної дати святкування Дня міста у Луцьку не можуть спланувати заходи, зокрема, запрошувати відомі гурти. Тому вона закликала якомога швидше ухвалити рішення.
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Про це йшлося у понеділок, 28 січня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Депутат Тарас Шляхтич поцікавився, як проводили опитування та серед яких верств населення.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лучани хочуть перенести День міста
Нагадаємо, згідно з результатами опитування, більшість лучан хочуть, аби День міста відзначався у другу суботу та неділю вересня.
Начальник відділу зв’язків із громадськістю Олена Макарова повідомила, що відповідне доручення про проведення опитування підписав Григорій Пустовіт.
«Були розроблені анкети, які розповсюдили на всі галузі. Ми отримали такі результати. Розрив дуже невеликий», - зауважила вона.
Так, анкети роздавали працівникам комунальних підприємств, відвідувачам ЦНАПу, департаменту соцполітики, підприємцям.
Натомість депутат Павло Данильчук наголосив, що є зауваження щодо способу опитування.
«До того ж, я знаю, що працівників змушували опитувати людей. Ця анкета була маніпулятивною. Ми робимо величезну помилку, що нашвидкуруч хочемо затвердити День міста», - відзначив обранець громади.
Депутат Богдан Богонос повідомив, що утримуватиметься від голосування за перенесення Дня міста, адже під час експериментального проведення його у вересні людей було значно менше, аніж учасників різноманітних дійств.
Натомість депутат Юлія Дацюк відзначила, що без конкретної дати святкування Дня міста у Луцьку не можуть спланувати заходи, зокрема, запрошувати відомі гурти. Тому вона закликала якомога швидше ухвалити рішення.
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Коментарі 5
Я вважаю, що в вересні проводити День міста недоцільно. Адже діти пішли до школи (виникла потреба щось школярам докупити до школи), студенти-лучани пороз'їжджалися по навчальних закладах, наступила пора збирати урожай (робота в селі і на дачах). Кому в цю пору є потреба гуляти ? Чиновникам ? Аби зробити галочку в роботі, якої фактично немає.
Я вважаю, що в вересні проводити День міста недоцільно. Адже діти пішли до школи (виникла потреба щось школярам докупити до школи), студенти-лучани пороз'їжджалися по навчальних закладах, наступила пора збирати урожай (робота в селі і на дачах). Кому в цю пору є потреба гуляти ? Чиновникам ? Аби зробити галочку в роботі, якої фактично немає.
Ця влада міста і особливо Пустовіт не мають права взагалі нічого підписувати! От коли буде законна влада у місті - тоді і визначать! Залиште місто у спокої!!!
на мою думку, День міста повинен бути у День св. Миколая.Він, св. Миколай - охоронець міста, оберіг. У цей день засвічують ялинку. так, погода не завжди сприяє. але, зато є зв"язок... а не призначити день міста тоді, коли відмити грошиків більше можна... якось так.
"Опитування" проводити так само, як "громадське обговорення" вартості проїзду? Замість думок про танцульки і гулянки, відремонтуйте додатково десь дорогу, пару дворів, зробіть нормальне освітлення вулиці (а не повісьте "ілюмінації", залишивши совкове ніяке освітлення). На всіляких концертиках відмивати гроші громади, то, звичайно, легко... Але давайте дочекаємось обрання законного міського голови, а тоді бюджет міста ділити будемо, а? І взагалі, день міста святкували купу років 23 серпня, але тут прийшов Укроп, і вирішив підмутити бабла... Пустовіт - не мер, виконком - нелегітимний, і всі їх рішення - незаконні і мають бути скасовані після виборів (а за дещо - і посадити їх не заважало б). СТОП УКРОП! Пизд*йтие і Швейцарію до свого хазяїна, а не розвалюйте місто!
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