Це величезна помилка, – луцький депутат про перенесення Дня міста

У Луцьку планують перенести святкування Дня міста, проте не всі депутати розділяють таку пропозицію.Про це йшлося у понеділок, 28 січня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Депутатпоцікавився, як проводили опитування та серед яких верств населення.Нагадаємо, згідно з результатами опитування, більшість лучан хочуть, аби День міста відзначався у другу суботу та неділю вересня.Начальник відділу зв’язків із громадськістюповідомила, що відповідне доручення про проведення опитування підписав«Були розроблені анкети, які розповсюдили на всі галузі. Ми отримали такі результати. Розрив дуже невеликий», - зауважила вона.Так, анкети роздавали працівникам комунальних підприємств, відвідувачам ЦНАПу, департаменту соцполітики, підприємцям.Натомість депутатнаголосив, що є зауваження щодо способу опитування.«До того ж, я знаю, що працівників змушували опитувати людей. Ця анкета була маніпулятивною. Ми робимо величезну помилку, що нашвидкуруч хочемо затвердити День міста», - відзначив обранець громади.Депутатповідомив, що утримуватиметься від голосування за перенесення Дня міста, адже під час експериментального проведення його у вересні людей було значно менше, аніж учасників різноманітних дійств.Натомість депутатвідзначила, що без конкретної дати святкування Дня міста у Луцьку не можуть спланувати заходи, зокрема, запрошувати відомі гурти. Тому вона закликала якомога швидше ухвалити рішення.