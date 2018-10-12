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У Луцькраді – суперечка через округи без депутатів. ВІДЕО

У Луцькраді – суперечка через округи без депутатів. ВІДЕО
У Луцьку між обранцями громади виникла суперечка довкола округів, які не мають свого представника у міській раді.

Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ.

Довкола луцьких «округів без депутатів» зчинилися справжні політичні дебати. Нагадаємо, що у 2015 році обласний центр Волині розділили на 42 виборчих округи. В ідеалі кожен із них мав би отримати свого представника у депутатському корпусі. Однак, через недосконалості законодавства, 12 округів залишилися так би мовити «осиротілими».

Один із депутатів Луцькради Андрій Покровський навіть ініціював проект «Округи без депутатів». Мовляв, обранці громади переймаються лише своїми округами, хоча мали б рівнозначно дбати про все місто.

На черговому засіданні бюджетної комісії довкола цієї теми знову виникла неабияка перепалка. Андрій Покровський запропонував внести зміни до проекту рішення, котрий стосувався долі округів, від яких не було обрано представників до ради.

Подробиці полеміки – у відео.

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Теги: округи без депутатів, Андрій Покровський, депутати, Луцька міська рада
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