Луцьким спортсменам призначили стипендії. СПИСОК

У Луцьку 20 спортсменів отримають стипендії у 2019 році.Про це йдеться у розпорядженні опублікованому на сайті Луцької міської ради.Список спортсменів, яким призначаються стипендії на 2019 рік:1.– кандидат в майстри спорту України з веслування на байдарках і каное, чемпіонка та срібній призер чемпіонату України серед дівчат.2.– майстер спорту України з плавання, срібна призерка чемпіонату України.3.– майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, чемпіонка України, 10 місце на чемпіонаті Європи.4.– кандидат в майстри спорту України з веслування на байдарках і каное, призерка чемпіонату України серед дівчат.5.– майстер спорту України з легкої атлетики, чемпіон України.6.– кандидат в майстри спорту України з важкої атлетики, призер чемпіонату України серед молоді.7.– кандидат в майстри спорту України з веслування на байдарках і каное, чемпіонка України серед дівчат.8.– кандидат в майстри спорту України з велосипедного спорту, чемпіонка України серед юніорів.9.а – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, чемпіонка України, 11 місце на чемпіонаті Європи.10.– кандидат в майстри спорту України з боксу, призер чемпіонату України.11.– кандидат в майстри спорту України з велосипедного спорту, чемпіонка України серед юніорів та дівчат, 10 місце на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх.12.– кандидат в майстри спорту України з велосипедного спорту, чемпіонка України серед юніорів, 7 місце на чемпіонаті Європи серед молоді.13.– кандидат в майстри спорту України з плавання, чемпіон України серед юніорів.14.– майстер спорту України з плавання, чемпіонка України.15.– майстер спорту України з веслування на байдарках і каное, чемпіон Європи серед юніорів, срібний призер чемпіонату світу серед юніорів.16.– кандидат в майстри спорту України з важкої атлетики, призер чемпіонату України серед молоді.17.– майстер спорту України з важкої атлетики, чемпіонка України серед дівчат, 9 місце на чемпіонаті Європи серед юніорів.18.– кандидат в майстри спорту України з плавання, призер чемпіонату України серед юніорів.19.– майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, ІІ місце у командному і 10 особисте місце на командному чемпіонаті Світу зі спортивної ходьби.20.– кандидат в майстри спорту України з велосипедного спорту, чемпіонка України серед дівчат.