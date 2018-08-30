Луцьким спортсменам призначили стипендії. СПИСОК
Сьогодні, 16:54
У Луцьку 20 спортсменів отримають стипендії у 2019 році.
Про це йдеться у розпорядженні опублікованому на сайті Луцької міської ради.
Список спортсменів, яким призначаються стипендії на 2019 рік:
1. Алєксєєнко Христина В'ячеславівна – кандидат в майстри спорту України з веслування на байдарках і каное, чемпіонка та срібній призер чемпіонату України серед дівчат.
2. Ахмедова Дана Андріївна – майстер спорту України з плавання, срібна призерка чемпіонату України.
3. Боровська Надія Іванівна – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, чемпіонка України, 10 місце на чемпіонаті Європи.
4. Гальчун Валерія Анатоліївна – кандидат в майстри спорту України з веслування на байдарках і каное, призерка чемпіонату України серед дівчат.
5. Гуцол Євген Миколайович – майстер спорту України з легкої атлетики, чемпіон України.
6. Давидчук Вікторія Валеріївна – кандидат в майстри спорту України з важкої атлетики, призер чемпіонату України серед молоді.
7. Демчина Ольга Андріївна – кандидат в майстри спорту України з веслування на байдарках і каное, чемпіонка України серед дівчат.
8. Дорошенко Юлія Олександрівна – кандидат в майстри спорту України з велосипедного спорту, чемпіонка України серед юніорів.
9. Климець Ірина Володимирівна – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, чемпіонка України, 11 місце на чемпіонаті Європи.
10. Левчик Яків Сергійович – кандидат в майстри спорту України з боксу, призер чемпіонату України.
11. Логвинюк Олександра Михайлівна – кандидат в майстри спорту України з велосипедного спорту, чемпіонка України серед юніорів та дівчат, 10 місце на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх.
12. Мартинюк Дарина Андріївна – кандидат в майстри спорту України з велосипедного спорту, чемпіонка України серед юніорів, 7 місце на чемпіонаті Європи серед молоді.
13. Петрочук Ілля Костянтинович – кандидат в майстри спорту України з плавання, чемпіон України серед юніорів.
14. Смаль Юлія Вікторівна – майстер спорту України з плавання, чемпіонка України.
15. Семенюк Павло Федорович – майстер спорту України з веслування на байдарках і каное, чемпіон Європи серед юніорів, срібний призер чемпіонату світу серед юніорів.
16. Сохацький Андрій Богданович – кандидат в майстри спорту України з важкої атлетики, призер чемпіонату України серед молоді.
17. Степанюк Анастасія Петрівна – майстер спорту України з важкої атлетики, чемпіонка України серед дівчат, 9 місце на чемпіонаті Європи серед юніорів.
18. Ткачук Максим Олександрович – кандидат в майстри спорту України з плавання, призер чемпіонату України серед юніорів.
19. Банзерук Іван Миколайович – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, ІІ місце у командному і 10 особисте місце на командному чемпіонаті Світу зі спортивної ходьби.
20. Шиманська Ірина Петрівна – кандидат в майстри спорту України з велосипедного спорту, чемпіонка України серед дівчат.
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Про це йдеться у розпорядженні опублікованому на сайті Луцької міської ради.
Список спортсменів, яким призначаються стипендії на 2019 рік:
1. Алєксєєнко Христина В'ячеславівна – кандидат в майстри спорту України з веслування на байдарках і каное, чемпіонка та срібній призер чемпіонату України серед дівчат.
2. Ахмедова Дана Андріївна – майстер спорту України з плавання, срібна призерка чемпіонату України.
3. Боровська Надія Іванівна – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, чемпіонка України, 10 місце на чемпіонаті Європи.
4. Гальчун Валерія Анатоліївна – кандидат в майстри спорту України з веслування на байдарках і каное, призерка чемпіонату України серед дівчат.
5. Гуцол Євген Миколайович – майстер спорту України з легкої атлетики, чемпіон України.
6. Давидчук Вікторія Валеріївна – кандидат в майстри спорту України з важкої атлетики, призер чемпіонату України серед молоді.
7. Демчина Ольга Андріївна – кандидат в майстри спорту України з веслування на байдарках і каное, чемпіонка України серед дівчат.
8. Дорошенко Юлія Олександрівна – кандидат в майстри спорту України з велосипедного спорту, чемпіонка України серед юніорів.
9. Климець Ірина Володимирівна – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, чемпіонка України, 11 місце на чемпіонаті Європи.
10. Левчик Яків Сергійович – кандидат в майстри спорту України з боксу, призер чемпіонату України.
11. Логвинюк Олександра Михайлівна – кандидат в майстри спорту України з велосипедного спорту, чемпіонка України серед юніорів та дівчат, 10 місце на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх.
12. Мартинюк Дарина Андріївна – кандидат в майстри спорту України з велосипедного спорту, чемпіонка України серед юніорів, 7 місце на чемпіонаті Європи серед молоді.
13. Петрочук Ілля Костянтинович – кандидат в майстри спорту України з плавання, чемпіон України серед юніорів.
14. Смаль Юлія Вікторівна – майстер спорту України з плавання, чемпіонка України.
15. Семенюк Павло Федорович – майстер спорту України з веслування на байдарках і каное, чемпіон Європи серед юніорів, срібний призер чемпіонату світу серед юніорів.
16. Сохацький Андрій Богданович – кандидат в майстри спорту України з важкої атлетики, призер чемпіонату України серед молоді.
17. Степанюк Анастасія Петрівна – майстер спорту України з важкої атлетики, чемпіонка України серед дівчат, 9 місце на чемпіонаті Європи серед юніорів.
18. Ткачук Максим Олександрович – кандидат в майстри спорту України з плавання, призер чемпіонату України серед юніорів.
19. Банзерук Іван Миколайович – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, ІІ місце у командному і 10 особисте місце на командному чемпіонаті Світу зі спортивної ходьби.
20. Шиманська Ірина Петрівна – кандидат в майстри спорту України з велосипедного спорту, чемпіонка України серед дівчат.
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