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За «видуману» крадіжку волинянин може «сісти» на два роки

За «видуману» крадіжку волинянин може «сісти» на два роки
За завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину волинянин може потрапити за грати на два роки.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

У січні до Горохівського відділу поліції із заявою про крадіжку звернувся 23-річний житель району. Волиняни повідомив, що зловмисники пошкодили двері його будинку та викрали з оселі понад 70 тис. грн.. За фактом крадіжки поєднаної із проникненням у житло слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що заявник із метою інсценування крадіжки сімейних коштів, завідомо неправдиво повідомив слідство про вчинення відносно нього кримінального правопорушення.

Відповідно, кримінальне провадження розпочате за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України слідчий перекваліфікував у ч. 1 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) Кримінального кодексу України.

Зловмисникові поліція повідомила про підозру в інкримінованому злочині, йому загрожує, зокрема, до двох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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Теги: крадіжка, Волинь, поліція, злочин
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