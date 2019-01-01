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У «Промені» відбудеться пікантна вистава*

У «Промені» відбудеться пікантна вистава*
Спектакль театру «Чорний квадрат» – «Медовий місяць» відбудеться 20 березня о 19:00 в РЦ «Промінь».

Легка фірмова комедія на вічні теми: кохання, зради та розуміння. Вистава за однойменною п‘єсою Габріелла Баріллі. Дуже жіночий спектакль, але, звичайно про коханих – чоловіків.

Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні та приходять до вельми несподіваним і закономірним висновкам.

Про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк. Буде знову цікаве, весело та правдиво.

Квитки можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/chorniy_kvadrat1234
У «Промені» відбудеться пікантна вистава*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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