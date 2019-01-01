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У селі на Волині відбулося перше богослужіння після переходу громади до ПЦУ. ФОТО

У селі на Волині відбулося перше богослужіння після переходу громади до ПЦУ. ФОТО
У неділю, 3 лютого, в селі Мизове у храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбулося перше богослужіння після рішення громади про перехід до Православної Церкви України.

Про це на своїй сторінці у facebook написав Володимир Зінчук.

"Так як колишній священик відмовився переходити до новоутвореної української церкви, то до вирішення всіх організаційних проблем мизівчани запросили відправити службу отця Івана Зеленка -благочинного Старовижівського деканату та отця Михайла Левочка -протоієрея Благовіщенського Собору міста Ковеля.

Після богослужіння парафіяни одноголосно обрали нового старосту та касира", - йдеться в дописі.

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Теги: церква, громада, ПЦУ, перехід, богослужіння, Мизове
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