У селі на Волині відбулося перше богослужіння після переходу громади до ПЦУ. ФОТО





Про це на своїй сторінці у facebook написав Володимир Зінчук.



"Так як колишній священик відмовився переходити до новоутвореної української церкви, то до вирішення всіх організаційних проблем мизівчани запросили відправити службу отця Івана Зеленка -благочинного Старовижівського деканату та отця Михайла Левочка -протоієрея Благовіщенського Собору міста Ковеля.



Після богослужіння парафіяни одноголосно обрали нового старосту та касира", - йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 3 лютого, в селі Мизове у храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбулося перше богослужіння після рішення громади про перехід до Православної Церкви України.Про це на своїй сторінці у facebook написав"Так як колишній священик відмовився переходити до новоутвореної української церкви, то до вирішення всіх організаційних проблем мизівчани запросили відправити службу отця-благочинного Старовижівського деканату та отця-протоієрея Благовіщенського Собору міста Ковеля.Після богослужіння парафіяни одноголосно обрали нового старосту та касира", - йдеться в дописі.

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