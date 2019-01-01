У селі на Волині відбулося перше богослужіння після переходу громади до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 08:39
У неділю, 3 лютого, в селі Мизове у храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбулося перше богослужіння після рішення громади про перехід до Православної Церкви України.
Про це на своїй сторінці у facebook написав Володимир Зінчук.
"Так як колишній священик відмовився переходити до новоутвореної української церкви, то до вирішення всіх організаційних проблем мизівчани запросили відправити службу отця Івана Зеленка -благочинного Старовижівського деканату та отця Михайла Левочка -протоієрея Благовіщенського Собору міста Ковеля.
Після богослужіння парафіяни одноголосно обрали нового старосту та касира", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у facebook написав Володимир Зінчук.
"Так як колишній священик відмовився переходити до новоутвореної української церкви, то до вирішення всіх організаційних проблем мизівчани запросили відправити службу отця Івана Зеленка -благочинного Старовижівського деканату та отця Михайла Левочка -протоієрея Благовіщенського Собору міста Ковеля.
Після богослужіння парафіяни одноголосно обрали нового старосту та касира", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У селі на Волині відбулося перше богослужіння після переходу громади до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 08:39
На пункті «Доманове» затримали патрію безакцизних цигарок на майже 2 мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 08:24
У Києві таксист помер за кермом авто з пасажирами. ФОТО
Сьогодні, 06:26
У Ковелі планують будувати десятиповерхівки
Сьогодні, 04:55
Медіа