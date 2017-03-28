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Юні луцькі танцюристи взяли участь у змаганнях, які проходять раз на 2 роки. ВІДЕО

Юні луцькі танцюристи взяли участь у змаганнях, які проходять раз на 2 роки. ВІДЕО
Юні танцівники з Луцька ділилися своїм талантом зі справжніми поціновувачами хореографічного мистецтва.

Одні запалювали джайвом, інші проймали глядачів ніжним вальсом. А все заради того, аби здобути перемогу у конкурсі, відтак, отримати можливість представити свій колектив на обласному рівні, – йдеться у сюжеті телеканалу Сфера-ТВ.Луцьк.

На сцену виходили як маленькі танцівники-початківці, так і харизматичні юнаки та юнки. Усього в танцювальній імпрезі взяли участь 20 колективів, що змагалися у трьох номінаціях: спортивна бальна хореографія, народний та сучасний танець.

Колектив «Фантазія» представляв ЗОШ №23. Дівчата були рішуче налаштовані на перемогу, адже, за їх словами, для створення зворушливого контемпу приклали чимало зусиль.

Усі колективи гідно представили свої навчальні заклади. Переможців чекає обласний конкурс «У вихорі танцю».

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Теги: школярі, танцюристи, змагання
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