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Прокурор просить для Зайцевої і Дронова 10 років позбавлення волі

Прокурор просить для Зайцевої і Дронова 10 років позбавлення волі
Прокурор по справі ДТП на вулиці Сумській у Харкові просить 10 років ув’язнення для обох обвинувачених Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

Прокурор Максим Блохін просить для обвинувачених Олени Зайцевої та Геннадія Дронова 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування авто строком 3 роки, - повідомляють Факти ICTV.

"Зайцевою порушено вимоги п.п. 8.7.3 (ґ) та (е), 8.10, 8.11 та 12.4 Правил дорожнього руху України. Дронов порушив вимоги п.п. 8.7.3 (є), 8.10 та 10.1. Провина обох обвинувачених доведена у сукупності", – зазначив Блохін.

Прокурор Валерій Бухан додав, що обвинувачені не мають ніяких пом’якшень.

До слова, Геннадію Дронову під час засідання суду викликали швидку.

Нагадаємо, ДТП на вулиці Сумській сталася 18 жовтня 2017 року. Внаслідок зіткнення Lexus Олени Зайцевої та Volkswagen Touareg Геннадія Дронова загинули шестеро пішоходів, ще шестеро людей отримали травми.

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Теги: Зайцева, Дронов, аварія, суд, прокурор
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