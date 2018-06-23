На Волині вночі підпалили Lexus бізнесмена: поліція завела кримінал. ФОТО





За фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Поліція проводить заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину та притягнення їх до відповідальності, - йдеться у повідомленні прес-служби волинської поліції.



Нагадаємо, у суботу, 2 лютого, до поліції надійшло повідомлення



Транспортний засіб знаходився у дворі будинку на вулиці Шевченка. Пожежу ліквідували, ніхто з людей не постраждав.



На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Сума завданих матеріальних збитків становить 800 тис. грн. Правоохоронці з’ясовують усі обставини пожежі.



Слідчі внесли відомості за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі поліція розслідує підпал автомобіля Lexus.За фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Поліція проводить заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину та притягнення їх до відповідальності, - йдеться у повідомленні прес-служби волинської поліції.Нагадаємо, у суботу, 2 лютого, до поліції надійшло повідомлення про загорання у Ковелі автомобіля «Lexus», який належить 50-річному місцевому підприємцю Транспортний засіб знаходився у дворі будинку на вулиці Шевченка. Пожежу ліквідували, ніхто з людей не постраждав.На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Сума завданих матеріальних збитків становить 800 тис. грн. Правоохоронці з’ясовують усі обставини пожежі.Слідчі внесли відомості за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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