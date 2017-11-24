Потрібно монетизувати не лише субсидії, але й пільги, – Ігор Лапін
Сьогодні, 20:49
Монетизація субсидій у березні – не піар-реклама Президента, а звіт.
Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив народний депутат України Ігор Лапін, - пише ВАР.
Нардеп вважає, що влада має звітувати для того, щоб показати свої досягнення.
«Президента критикують по телебаченню за НКРЕКП, за тарифи, от він і звітує за ту роботу, яку він робить для того, щоб пом’якшити ситуацію для громадян України. Я вважаю, що це нормальний звіт влади і Президента», – зазначив пан Лапін.
Крім цього народний обранець наголосив, що підтримує також ініціативу монетизації пільг, а не тільки субсидій. Зокрема він вважає, що, наприклад, люди, які мають пільги на громадський транспорт, можуть їх використовувати, живучи у місті, натомість жителі сільської місцевості такої можливості позбавлені. Тому такі пільги потрібно монетизувати.
«Коли ветерану дають пільгу на оплату комунальних послуги 25% – це нормально. А якщо дадуть грошима – це теж буде непогано. Якщо учаснику бойових дій дають пільгу на проїзд в метро, а хтось живе в селі і не їздить на метро, то виходить, що киянин більше навоював, бо держава на нього більше грошей виділяє. Цю пільгу треба монетизувати для того, щоб існував принцип соціальної справедливості», – переконаний гість програми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив народний депутат України Ігор Лапін, - пише ВАР.
Нардеп вважає, що влада має звітувати для того, щоб показати свої досягнення.
«Президента критикують по телебаченню за НКРЕКП, за тарифи, от він і звітує за ту роботу, яку він робить для того, щоб пом’якшити ситуацію для громадян України. Я вважаю, що це нормальний звіт влади і Президента», – зазначив пан Лапін.
Крім цього народний обранець наголосив, що підтримує також ініціативу монетизації пільг, а не тільки субсидій. Зокрема він вважає, що, наприклад, люди, які мають пільги на громадський транспорт, можуть їх використовувати, живучи у місті, натомість жителі сільської місцевості такої можливості позбавлені. Тому такі пільги потрібно монетизувати.
«Коли ветерану дають пільгу на оплату комунальних послуги 25% – це нормально. А якщо дадуть грошима – це теж буде непогано. Якщо учаснику бойових дій дають пільгу на проїзд в метро, а хтось живе в селі і не їздить на метро, то виходить, що киянин більше навоював, бо держава на нього більше грошей виділяє. Цю пільгу треба монетизувати для того, щоб існував принцип соціальної справедливості», – переконаний гість програми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Гроші вкладаються не в ідею, а в команду»: ТОП цитат луцького бізнесмена Віктора Корсака
Сьогодні, 21:26
Потрібно монетизувати не лише субсидії, але й пільги, – Ігор Лапін
Сьогодні, 20:49
На Одещині 7-річний хлопчик заплутався у ланцюгах і помер
Сьогодні, 20:13
У «Промені» знову відбудеться тернір «BayBlade»*
Сьогодні, 19:45