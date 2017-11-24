Потрібно монетизувати не лише субсидії, але й пільги, – Ігор Лапін





Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив народний депутат України Ігор Лапін, - пише



Нардеп вважає, що влада має звітувати для того, щоб показати свої досягнення.



«Президента критикують по телебаченню за НКРЕКП, за тарифи, от він і звітує за ту роботу, яку він робить для того, щоб пом’якшити ситуацію для громадян України. Я вважаю, що це нормальний звіт влади і Президента», – зазначив пан Лапін.



Крім цього народний обранець наголосив, що підтримує також ініціативу монетизації пільг, а не тільки субсидій. Зокрема він вважає, що, наприклад, люди, які мають пільги на громадський транспорт, можуть їх використовувати, живучи у місті, натомість жителі сільської місцевості такої можливості позбавлені. Тому такі пільги потрібно монетизувати.



«Коли ветерану дають пільгу на оплату комунальних послуги 25% – це нормально. А якщо дадуть грошима – це теж буде непогано. Якщо учаснику бойових дій дають пільгу на проїзд в метро, а хтось живе в селі і не їздить на метро, то виходить, що киянин більше навоював, бо держава на нього більше грошей виділяє. Цю пільгу треба монетизувати для того, щоб існував принцип соціальної справедливості», – переконаний гість програми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Монетизація субсидій у березні – не піар-реклама Президента, а звіт.Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив народний депутат України Ігор Лапін, - пише ВАР Нардеп вважає, що влада має звітувати для того, щоб показати свої досягнення.«Президента критикують по телебаченню за НКРЕКП, за тарифи, от він і звітує за ту роботу, яку він робить для того, щоб пом’якшити ситуацію для громадян України. Я вважаю, що це нормальний звіт влади і Президента», – зазначив пан Лапін.Крім цього народний обранець наголосив, що підтримує також ініціативу монетизації пільг, а не тільки субсидій. Зокрема він вважає, що, наприклад, люди, які мають пільги на громадський транспорт, можуть їх використовувати, живучи у місті, натомість жителі сільської місцевості такої можливості позбавлені. Тому такі пільги потрібно монетизувати.«Коли ветерану дають пільгу на оплату комунальних послуги 25% – це нормально. А якщо дадуть грошима – це теж буде непогано. Якщо учаснику бойових дій дають пільгу на проїзд в метро, а хтось живе в селі і не їздить на метро, то виходить, що киянин більше навоював, бо держава на нього більше грошей виділяє. Цю пільгу треба монетизувати для того, щоб існував принцип соціальної справедливості», – переконаний гість програми.

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