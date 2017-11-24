вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Потрібно монетизувати не лише субсидії, але й пільги, – Ігор Лапін

Потрібно монетизувати не лише субсидії, але й пільги, – Ігор Лапін
Монетизація субсидій у березні – не піар-реклама Президента, а звіт.

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив народний депутат України Ігор Лапін, - пише ВАР.

Нардеп вважає, що влада має звітувати для того, щоб показати свої досягнення.

«Президента критикують по телебаченню за НКРЕКП, за тарифи, от він і звітує за ту роботу, яку він робить для того, щоб пом’якшити ситуацію для громадян України. Я вважаю, що це нормальний звіт влади і Президента», – зазначив пан Лапін.

Крім цього народний обранець наголосив, що підтримує також ініціативу монетизації пільг, а не тільки субсидій. Зокрема він вважає, що, наприклад, люди, які мають пільги на громадський транспорт, можуть їх використовувати, живучи у місті, натомість жителі сільської місцевості такої можливості позбавлені. Тому такі пільги потрібно монетизувати.

«Коли ветерану дають пільгу на оплату комунальних послуги 25% – це нормально. А якщо дадуть грошима – це теж буде непогано. Якщо учаснику бойових дій дають пільгу на проїзд в метро, а хтось живе в селі і не їздить на метро, то виходить, що киянин більше навоював, бо держава на нього більше грошей виділяє. Цю пільгу треба монетизувати для того, щоб існував принцип соціальної справедливості», – переконаний гість програми.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ігор Лапін, пільги, субсидії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пояснили, як пенсіонери отримуватимуть гроші на оплату комуналки
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Гроші вкладаються не в ідею, а в команду»: ТОП цитат луцького бізнесмена Віктора Корсака
Сьогодні, 21:26
Потрібно монетизувати не лише субсидії, але й пільги, – Ігор Лапін
Сьогодні, 20:49
На Одещині 7-річний хлопчик заплутався у ланцюгах і помер
Сьогодні, 20:13
У «Промені» знову відбудеться тернір «BayBlade»*
Сьогодні, 19:45
За рік на Волині відремонтували більше 60 кілометрів доріг державного значення
Сьогодні, 19:31
Схожі новини
Бюджет Луцька отримав від держави понад 8 мільйонів гривень Бюджет Луцька отримав від держави понад 8 мільйонів гривень
24 листопад, 2017, 15:49
Волинь отримає «державні» кошти на пільги та субсидії Волинь отримає «державні» кошти на пільги та субсидії
22 листопад, 2017, 18:02
Монетизація субсидій відкладається Монетизація субсидій відкладається
30 червень, 2016, 05:00
Субсидії по-новому: готується монетизація пільг Субсидії по-новому: готується монетизація пільг
27 червень, 2016, 00:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Гроші вкладаються не в ідею, а в команду»: ТОП цитат луцького бізнесмена Віктора Корсака
Сьогодні, 21:26
 0
Потрібно монетизувати не лише субсидії, але й пільги, – Ігор Лапін
Сьогодні, 20:49
 0
На Одещині 7-річний хлопчик заплутався у ланцюгах і помер
Сьогодні, 20:13
 0
У «Промені» знову відбудеться тернір «BayBlade»*
Сьогодні, 19:45
 0
За рік на Волині відремонтували більше 60 кілометрів доріг державного значення
Сьогодні, 19:31
 0
Медіа
відео
1/8