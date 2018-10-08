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У Луцьку на Дубнівській зіткнулись три автівки: у поліції розповіли деталі аварії

У Луцьку на Дубнівській зіткнулись три автівки: у поліції розповіли деталі аварії
У Луцьку на вулиці Дубнівській зіткнулись три автівки.

ДТП прокоментували у прес-службі патрульних поліцейських Волинської області.

Нагадаємо, ДТП трапилась зранку 8 лютого.

За попередньою інформацією встановили, що водій автомобіля КІА при перестроюванні з крайньої правої смуги в крайню ліву не переконався в безпечності маневру та здійснив зіткнення з Mercedes-Benz Vito, який рухався в попутному напрямку.

У свою чергу, мікроавтобус по інерції виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з припаркованим на узбіччі Mercedes-Benz E220.

Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні ушкодження з матеріальними збитками.

У водія КІА – розбита голова, водій Mercedes-Benz Vito отримав забій обличчя, а водій Mercedes-Benz E220 – забій ноги. В момент удару останній сидів в автомобілі.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та здійснили охорону місця події до їх приїзду. Також правоохоронці опитали свідків ДТП.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь, Луцьк
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