У Луцьку на Дубнівській зіткнулись три автівки: у поліції розповіли деталі аварії
Сьогодні, 11:14
У Луцьку на вулиці Дубнівській зіткнулись три автівки.
ДТП прокоментували у прес-службі патрульних поліцейських Волинської області.
Нагадаємо, ДТП трапилась зранку 8 лютого.
За попередньою інформацією встановили, що водій автомобіля КІА при перестроюванні з крайньої правої смуги в крайню ліву не переконався в безпечності маневру та здійснив зіткнення з Mercedes-Benz Vito, який рухався в попутному напрямку.
У свою чергу, мікроавтобус по інерції виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з припаркованим на узбіччі Mercedes-Benz E220.
Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні ушкодження з матеріальними збитками.
У водія КІА – розбита голова, водій Mercedes-Benz Vito отримав забій обличчя, а водій Mercedes-Benz E220 – забій ноги. В момент удару останній сидів в автомобілі.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу та здійснили охорону місця події до їх приїзду. Також правоохоронці опитали свідків ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
ДТП прокоментували у прес-службі патрульних поліцейських Волинської області.
Нагадаємо, ДТП трапилась зранку 8 лютого.
За попередньою інформацією встановили, що водій автомобіля КІА при перестроюванні з крайньої правої смуги в крайню ліву не переконався в безпечності маневру та здійснив зіткнення з Mercedes-Benz Vito, який рухався в попутному напрямку.
У свою чергу, мікроавтобус по інерції виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з припаркованим на узбіччі Mercedes-Benz E220.
Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні ушкодження з матеріальними збитками.
У водія КІА – розбита голова, водій Mercedes-Benz Vito отримав забій обличчя, а водій Mercedes-Benz E220 – забій ноги. В момент удару останній сидів в автомобілі.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу та здійснили охорону місця події до їх приїзду. Також правоохоронці опитали свідків ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Києві електричка на смерть збила залізничника
Сьогодні, 11:32
У Луцьку на Дубнівській зіткнулись три автівки: у поліції розповіли деталі аварії
Сьогодні, 11:14
Луцький технічний університет виграв суд у «Житлобуд №1»
Сьогодні, 11:06