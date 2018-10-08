У Луцьку на Дубнівській зіткнулись три автівки: у поліції розповіли деталі аварії

У Луцьку на вулиці Дубнівській зіткнулись три автівки.ДТП прокоментували у прес-службі патрульних поліцейських Волинської області.Нагадаємо,За попередньою інформацією встановили, що водій автомобіля КІА при перестроюванні з крайньої правої смуги в крайню ліву не переконався в безпечності маневру та здійснив зіткнення з Mercedes-Benz Vito, який рухався в попутному напрямку.У свою чергу, мікроавтобус по інерції виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з припаркованим на узбіччі Mercedes-Benz E220.Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні ушкодження з матеріальними збитками.У водія КІА – розбита голова, водій Mercedes-Benz Vito отримав забій обличчя, а водій Mercedes-Benz E220 – забій ноги. В момент удару останній сидів в автомобілі.На місце події викликали слідчо-оперативну групу та здійснили охорону місця події до їх приїзду. Також правоохоронці опитали свідків ДТП.