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Для луцьких першокласників провели урок фізики. ВІДЕО

Для луцьких першокласників провели урок фізики. ВІДЕО
У рамках тижня «Ми дослідники, ми винахідники» за системою «Нової української школи», у першачків 22-ї школи Луцька провели урок фізики.

Повідомляє UA:Волинь.

Для того, щоб зробити навчання цікавим та інтерактивним, каже керівниця 1-Г класу Алла Тимчук, з колегами працюють над створенням і удосконаленням методичного матеріалу, вигадують різні способи зацікавити дітей. Щоб вивчити нові слова, не лише пишуть їх на дошці, а намагаються показати, що вони значать у житті, каже педагог.

«В нас з’явився новий предмет «Я досліджую світ», діти скорочено його називають ЯДС. Кожна тема йде по тижням, цей тиждень – «Ми дослідники, ми винахідники». Попередній тиждень називався «Ми мандрівники». Ми мандрували нашим містом», - каже педагог.

Зіновія Лещенко, керівниця управління освіти Луцької міської ради каже, що особливу увагу зараз треба приділяти не лише школярам, які почали навчатись за системою НУШ, а й вчителям, позаяк багато хто з них потребує психологічної допоми.

«В минулому році функціонували 4 пілотні класи. Мабуть правильний був крок, коли ми зорієнтували тих хто вже пройшов «Нову українську школу» в режимі пілотних класів на те, щоб вони допомогли на тренінгах вчителям адаптуватися. А тепер виникла ще й потреба орієнтуватись і на потреби педагогів. Ми всі чули такий термін, як «професійне вигоряння», є крім цього і «емоційне вигоряння», тому в нас зараз діє психологічна служба, працюємо і з педагогами також».

Проблемою Зіновія Лещенко називає відсутність приміщень. Вона каже, що для того, щоб можна було розділити кабінет на зону для ігор, місце для усамітнення, простір для групової роботи та інше, шкільні класи повинні бути просторішими.

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Теги: урок, першокласники, нова українська школа, фізика
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