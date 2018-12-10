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Кожен з команди луцьких кікбоксерів завоював медаль на чемпіонаті України. ВІДЕО

Кожен з команди луцьких кікбоксерів завоював медаль на чемпіонаті України. ВІДЕО
П'ять золотих, чотири срібних та дві бронзові медалі – з такими нагородами повернулись юні луцькі кікбоксери з чемпіонату України.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Вадим Шевчук виборов першість у розділі кік-лайт. Цим видом спорту займається вже рік і вже має неабиякі досягнення. Юнак каже, що на змаганнях він проявив характер, тому і переміг суперників.

В Чернігові, окрім Вадима змагалися 700 юних кікбоксерів.

Одинадцятикласниця Яна Глушко посіла перше місце в розділі лоу-кік. Після школи дівчина планує поступати на факультет фізичної культури і далі розвиватися в кікбоксингу. Яна мріє взяти участь у світових змаганнях.

Тренер юних спортсменів Анатолій Кобель каже, що не було жодного бою, який би вони "подарували" супернику.

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Теги: кікбоксинг, чемпіонат, медалі
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