У мережі з'явилися неймовірні світлини одного з найдревніших луцьких храмів
Сьогодні, 16:34
Відомй луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував фото Свято-Покровського храму, що знаходиться у Старому місті.
"2019_02_09 Покровський храм у Старому місті - один з найдревніших храмів Луцька і є важливою візуальною домінантою у панорамі міста...", - йдеться у дописі.
ДОВІДКОВО:
Свято-Покровська церква — одна з двох збережених православних церков Луцька королівського періоду історії; пам'ятка архітектури національного значення, розташована на вулиці Данила Галицького, 12, в історико-культурному заповіднику «Старий Луцьк».
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"2019_02_09 Покровський храм у Старому місті - один з найдревніших храмів Луцька і є важливою візуальною домінантою у панорамі міста...", - йдеться у дописі.
ДОВІДКОВО:
Свято-Покровська церква — одна з двох збережених православних церков Луцька королівського періоду історії; пам'ятка архітектури національного значення, розташована на вулиці Данила Галицького, 12, в історико-культурному заповіднику «Старий Луцьк».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
І знову х**ня якась
Що тут неймовірне?
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