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У мережі з'явилися неймовірні світлини одного з найдревніших луцьких храмів

У мережі з'явилися неймовірні світлини одного з найдревніших луцьких храмів
Відомй луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував фото Свято-Покровського храму, що знаходиться у Старому місті.

"2019_02_09 Покровський храм у Старому місті - один з найдревніших храмів Луцька і є важливою візуальною домінантою у панорамі міста...", - йдеться у дописі.

ДОВІДКОВО:

Свято-Покровська церква — одна з двох збережених православних церков Луцька королівського періоду історії; пам'ятка архітектури національного значення, розташована на вулиці Данила Галицького, 12, в історико-культурному заповіднику «Старий Луцьк».


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Теги: фото, історія, храм
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Коментарі 2
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І знову х**ня якась
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Що тут неймовірне?
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