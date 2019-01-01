У мережі з'явилися неймовірні світлини одного з найдревніших луцьких храмів

Віктор Чухрай опублікував фото Свято-Покровського храму, що знаходиться у Старому місті.



"2019_02_09 Покровський храм у Старому місті - один з найдревніших храмів Луцька і є важливою візуальною домінантою у панорамі міста...", -



ДОВІДКОВО:



Свято-Покровська церква — одна з двох збережених православних церков Луцька королівського періоду історії; пам'ятка архітектури національного значення, розташована на вулиці Данила Галицького, 12, в історико-культурному заповіднику «Старий Луцьк».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомй луцький фотографопублікував фото Свято-Покровського храму, що знаходиться у Старому місті."2019_02_09 Покровський храм у Старому місті - один з найдревніших храмів Луцька і є важливою візуальною домінантою у панорамі міста...", - йдеться у дописі.ДОВІДКОВО:Свято-Покровська церква — одна з двох збережених православних церков Луцька королівського періоду історії; пам'ятка архітектури національного значення, розташована на вулиці Данила Галицького, 12, в історико-культурному заповіднику «Старий Луцьк».

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