Луцьк, бізнес і вибори: інтерв'ю Андрія Покровського. ВІДЕО

Андрій Покровський давно асоціюється у лучан з конкретними діями. Він дбає про Луцьк, ініціюючи важливі рішення на сесіях міської ради, активно розвиває Громадянський Рух «СВІДОМІ», який заснував більш ніж рік тому, допомагає дітям і соціально вразливим верствам населення як меценат та веде соціально відповідальний бізнес.











Розмова відбувалася в стінах Музею сучасного українського мистецтва Корсаків, тож Андрій Покровський віддав належне його засновнику та поділився власними враженнями від експозиції:



«Музей чудовий. Я вперше тут, на жаль. Коротко я подився на експозицію і хочу зазначити, що це велика шана і подяка фундаторам цього музею. Буваючи в багатьох містах різних країн світу, я відвідую подібні музеї, бачу новий поштовх в розвитку нашої цивілізації, у прогресі, який прямує світом, і я бачу в таких музеях дуже великі тусовки молоді. Десь хтось пише наукові праці, хтось просто приходить покомунікувати зі своїми однолітками, хтось – подивитися експозиції і перейнятися ними... Усвідомлюю, наскільки складно було облаштувати такий музей. Висловлюю велику подяку родині Корсаків, особливо Віктору Корсаку, за те, що вони наважилися це зробити, знайшли матеріальні можливості проінвестувати і створити такий музей».



Довідково:



Музей сучасного українського мистецтва Корсаків розташований у Луцьку на території культурно-розважального центру “Адреналін Сіті”. Урочисте відкриття музею відбулося 24 серпня 2018 року.



«Повернути втрачені позиції можливо»



– На жаль, минає вже 2 роки з того часу, коли Луцьк залишився без міського голови. Загалом, багато хто каже про те, що Луцьк за цей час іде на дно у своєму розвитку. Яка ваша думка щодо цього трактування?



– Дійсно, із втратою міського голови Миколи Ярославовича, Царство йому Небесне, Луцьк багато втратив. Я вже не одноразово це говорив. Луцьк втратив, адже покійний міський голова жив містом. Він переймався, думав про місто днями й ночами, і все, що відбувалося в Луцьку, він пропускав через себе, як своє особисте. На жаль, на сьогодні такої людини в місті нема. Теперішня влада – це люди, які просто використовують свої повноваження винятково заради досягнення власних амбіцій, цілей. Але це ніяк не цілі, які спрямовані на наше місто і громаду...



Сказати те, що Луцьк котиться в прірву чи перебуває в абсолютному занепаді, не можна, тому що є все ж таки певна інерція, яка ще триває з того часу, коли місто на рейки поставив Микола Романюк. І ця інерція до цього часу ще працює. Луцьк ще поки рухається якимось шляхом. А занепад з часом буде відчуватися…







Ми абсолютно втратили можливість розвитку в галузі розширення міста, тому що перемовини з прилеглими громадами, які активно вів покійний міський голова, на якомусь етапі зупинилися. Зараз є спроби якось їх відродити, але це вже не ті перемовини. Тому місто не розширилося в своїх межах, і, на жаль, дуже мало сподівань на те, що й розшириться. Я знаю про те, що зараз ведуться певні перемовини з приводу якихось фінансових взаємозаліків (це пов’язано і з навчанням багатьох дітей, і з відвідуванням наших дитячих садочків дітьми мешканців прилеглих громад), але, на жаль, це не перемовини про об’єднання і розширення меж.



Друга ситуація в нашому місті – це те, що воно живе без своєї стратегії. Хоча на останній сесії були прийняті стратегічні та операційні цілі розвитку нашого міста, але до стратегії ще дуже далеко.



– Чи може місто загалом повернути собі втрачені позиції, скільки на це потрібно часу і яка зараз найбільша проблема у Луцьку?



– Я ж казав про те, що повернути втрачені можливості є шанс. Луцьк – самодостатнє місто, воно може розвиватися самостійно… По-перше, нам потрібна стратегія розвитку. По-друге – докласти всіх зусиль для об’єднання з навколишніми громадами. По-третє – потрібен міський голова, який буде вболівати і жити нашим містом. І, безперечно, нам потрібні свідомі лучани, наші з вами земляки, які також будуть думати, перейматися, вболівати за власне місто.



«Невже хтось сподівався, що мене можна злякати»



– Торік ви заявляли про тиск міської влади безпосередньо на ваш бізнес у зв’язку з депутатською діяльністю, громадською діяльністю. Яка зараз ситуація? І взагалі, який зараз у місті бізнес-клімат?



– Так, дійсно, тиск був. І він був настільки недолугим, що для мене було незрозуміло взагалі, для чого так робити. Зрозуміло було одне – що це був тиск на мене як на депутата за мої опозиційні погляди, громадянську позицію та інше. Але я не зрозумів, невже хтось сподівався на те, що мене можна злякати і зупинити? Що стосується парковки «Променя», там, де було недолуге рішення міськвиконкому, виграні всі суди, парковка відновила свою роботу, все працює. Я сподіваюся, що влада зрозуміла, що це недолуго і неправильно.





Що стосується інвестиційного клімату в місті – безумовно, він погіршився. Адже інші підприємці, внутрішні інвестори побачили ставлення влади до бізнесу і вони злякалися того, що влада може таке вчинити з будь-ким. А влада сподівається на безкарність. Це дуже погано. Що стосується приходу зовнішніх інвесторів – вони також побачили прецедент і сказали: «А для чого?» Коли, по-перше, немає з ким домовлятися, по-друге, домовленості нічого не варті, по-третє, складна економічна ситуація в країні. Для чого «заходити» в це місто і працювати? Це дуже вплинуло на розвиток інвестиційного клімату.



Я вважаю, що такі вчинки влади – це взагалі недопустимі речі. Між владою і бізнесом повинен тривати постійний діалог. І влада не має диктувати умови і говорити про зобов’язання. Бізнес має приходити зі своїми пропозиціями, певною мірою і зі своїми умовами функції діяльності. А влада має зважувати, наскільки це цікаво і важливо для міста. Я вважаю, що будь-який розвиток бізнесу в місті – це дуже цікаво для влади.



«Більшість в міській раді сформована за недемократичними принципами»



– На сьогодні ви опозиційний депутат, намагаєтеся системно донести свою думку і в міську раду, і до громадськості. Скажіть, чи важко зараз працювати в опозиції і чи дослуховуються до опозиційної думки депутати?



– В опозиції завжди важче працювати, ніж в коаліції. Це зрозуміло. Опозиція завжди в меншості і хоче довести іншу думку, ніж ту, що формує більшість. Я хочу підкреслити деякі речі. Більшість в міській раді сформована не за демократичними принципами, а за рахунок того, що є певне об’єднання депутатів, яким насаджується рішення зверху. Ці рішення навіть не народжуються в міській раді. Це йде винятково від керівників політичної партії «УКРОП», які спускаються вниз і вже тут ці рішення реалізовуються. Тому я не сказав би, що цю більшість можна назвати демократичною. Мені як опозиціонеру працювати нескладно, адже за мною правда, і я переконаний в тому.



Андрій Покровський виділив чотири основні пріоритети, над якими продовжить працювати цього року. Це співфінансування придбання житла учасникам АТО та членам їхніх родин за програмою «50 на 50», сприяння поліпшення благоустрою на округах без депутатів, програма «Безпечне місто» та стратегія розвитку міста.



«Маю надію, що будемо жити, як цивілізовані європейські країни»



– Сьогодні дуже актуальне питання – це вибори. 2019 рік загалом експерти називають дуже складним, адже ми зараз готуємося до виборів Президента України. Цього року нас також чекають вибори до Верховної Ради України. Що ви очікуєте від цих виборів?



– Я очікую, як, напевно, й більшість українців, те, що Україна буде рухатися за європейськими стандартами і вимогами, покращиться стан нашої економіки, будемо жити краще, ніж живемо зараз. Я на це дуже сподіваюся. Також маю надію, що за деякий час ми подолаємо всі ті перепони, які існують в нашому суспільстві, і дійдемо до того, що будемо жити, як цивілізовані європейські країни.



«Ніяка гречка чи інші заходи або засоби впливу на виборця не мають працювати в нашій державі»



– Яке ваше особисте місце і місце вашого Громадянського Руху «СВІДОМІ» під час виборчого процесу, який вже зараз триває?



– Сама назва Громадянського Руху передбачає те, що ми маємо брати участь в будь-яких виборчих процесах. Зазначу, що ми всі беремо участь у виборчому процесі, адже можемо бути виборцями, а можемо бути й обраними.



Основна мета створення цього Руху й було формування свідомості наших людей. І тому, коли відбуваються будь-які вибори, ми обов’язково маємо брати участь, формуючи оцю свідомість. Зараз будемо проводити акцію «Голосуй свідомо». Про що йдеться? Про те, що ніяка гречка чи інші заходи або засоби впливу на виборця не мають працювати в нашій державі та виборчій системі. Має діяти винятково свідомість і власне волевиявлення кожного громадянина. Ми всіляко будемо проводити роботу з приводу того, щоб люди свідомо робили свій вибір, ішли на вибори і свідомо голосували. Це буде роз’яснювальна робота, аналіз кожного з кандидатів, допомога в якихось технічних моментах, що стосується реєстрації як виборця, допомога в тому, щоб розібратися, як буде формуватися бюлетень і все решта.



– Які загалом плани Руху на цей рік?



– Плани такі ж, як і мої особисті. Вони з року в рік повторюються. У Громадянському Русі добирають ще додаткові проекти і напрямки діяльності, тому що й Рух зростає, і люди приходять і хочуть працювати. Ви знаєте і, сподіваюся, що всі знають, що ми реалізовуємо такі проекти, як-от «Школа свідомого громадянина», активно займаємося «Округами без депутатів», у нас діє такий проект, як-от «Доступний театр і кінотеатр для пенсіонерів». А в межах «Соціальної програми» проводимо різноманітні спортивні і культурні заходи, працюємо над вихованням молоді в напрямку розвитку здорового способу життя.



Я хочу запросити всіх лучан і гостей міста 26 лютого на відкриту дискусію, яка відбудеться в розважальному центрі «Промінь» за моєї участі, яка називається «Луцьк: що далі?»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської радидавно асоціюється у лучан з конкретними діями. Він дбає про Луцьк, ініціюючи важливі рішення на сесіях міської ради, активно розвиває Громадянський Рух «СВІДОМІ», який заснував більш ніж рік тому, допомагає дітям і соціально вразливим верствам населення як меценат та веде соціально відповідальний бізнес. ІА «Конкурент» підготував текстову версію інтерв‘ю Андрія Покровського для "12 каналу", в якому він говорив про розвиток Луцька, вибори та особисті плани.Розмова відбувалася в стінах Музею сучасного українського мистецтва Корсаків, тож Андрій Покровський віддав належне його засновнику та поділився власними враженнями від експозиції:«Музей чудовий. Я вперше тут, на жаль. Коротко я подився на експозицію і хочу зазначити, що це велика шана і подяка фундаторам цього музею. Буваючи в багатьох містах різних країн світу, я відвідую подібні музеї, бачу новий поштовх в розвитку нашої цивілізації, у прогресі, який прямує світом, і я бачу в таких музеях дуже великі тусовки молоді. Десь хтось пише наукові праці, хтось просто приходить покомунікувати зі своїми однолітками, хтось – подивитися експозиції і перейнятися ними... Усвідомлюю, наскільки складно було облаштувати такий музей. Висловлюю велику подяку родині Корсаків, особливо Віктору Корсаку, за те, що вони наважилися це зробити, знайшли матеріальні можливості проінвестувати і створити такий музей».– Дійсно, із втратою міського голови Миколи Ярославовича, Царство йому Небесне, Луцьк багато втратив. Я вже не одноразово це говорив. Луцьк втратив, адже покійний міський голова жив містом. Він переймався, думав про місто днями й ночами, і все, що відбувалося в Луцьку, він пропускав через себе, як своє особисте. На жаль, на сьогодні такої людини в місті нема. Теперішня влада – це люди, які просто використовують свої повноваження винятково заради досягнення власних амбіцій, цілей. Але це ніяк не цілі, які спрямовані на наше місто і громаду...Сказати те, що Луцьк котиться в прірву чи перебуває в абсолютному занепаді, не можна, тому що є все ж таки певна інерція, яка ще триває з того часу, коли місто на рейки поставив Микола Романюк. І ця інерція до цього часу ще працює. Луцьк ще поки рухається якимось шляхом. А занепад з часом буде відчуватися…Ми абсолютно втратили можливість розвитку в галузі розширення міста, тому що перемовини з прилеглими громадами, які активно вів покійний міський голова, на якомусь етапі зупинилися. Зараз є спроби якось їх відродити, але це вже не ті перемовини. Тому місто не розширилося в своїх межах, і, на жаль, дуже мало сподівань на те, що й розшириться. Я знаю про те, що зараз ведуться певні перемовини з приводу якихось фінансових взаємозаліків (це пов’язано і з навчанням багатьох дітей, і з відвідуванням наших дитячих садочків дітьми мешканців прилеглих громад), але, на жаль, це не перемовини про об’єднання і розширення меж.Друга ситуація в нашому місті – це те, що воно живе без своєї стратегії. Хоча на останній сесії були прийняті стратегічні та операційні цілі розвитку нашого міста, але до стратегії ще дуже далеко.– Я ж казав про те, що повернути втрачені можливості є шанс. Луцьк – самодостатнє місто, воно може розвиватися самостійно… По-перше, нам потрібна стратегія розвитку. По-друге – докласти всіх зусиль для об’єднання з навколишніми громадами. По-третє – потрібен міський голова, який буде вболівати і жити нашим містом. І, безперечно, нам потрібні свідомі лучани, наші з вами земляки, які також будуть думати, перейматися, вболівати за власне місто.– Так, дійсно, тиск був. І він був настільки недолугим, що для мене було незрозуміло взагалі, для чого так робити. Зрозуміло було одне – що це був тиск на мене як на депутата за мої опозиційні погляди, громадянську позицію та інше. Але я не зрозумів, невже хтось сподівався на те, що мене можна злякати і зупинити? Що стосується парковки «Променя», там, де було недолуге рішення міськвиконкому, виграні всі суди, парковка відновила свою роботу, все працює. Я сподіваюся, що влада зрозуміла, що це недолуго і неправильно.Що стосується інвестиційного клімату в місті – безумовно, він погіршився. Адже інші підприємці, внутрішні інвестори побачили ставлення влади до бізнесу і вони злякалися того, що влада може таке вчинити з будь-ким. А влада сподівається на безкарність. Це дуже погано. Що стосується приходу зовнішніх інвесторів – вони також побачили прецедент і сказали: «А для чого?» Коли, по-перше, немає з ким домовлятися, по-друге, домовленості нічого не варті, по-третє, складна економічна ситуація в країні. Для чого «заходити» в це місто і працювати? Це дуже вплинуло на розвиток інвестиційного клімату.Я вважаю, що такі вчинки влади – це взагалі недопустимі речі. Між владою і бізнесом повинен тривати постійний діалог. І влада не має диктувати умови і говорити про зобов’язання. Бізнес має приходити зі своїми пропозиціями, певною мірою і зі своїми умовами функції діяльності. А влада має зважувати, наскільки це цікаво і важливо для міста. Я вважаю, що будь-який розвиток бізнесу в місті – це дуже цікаво для влади.– В опозиції завжди важче працювати, ніж в коаліції. Це зрозуміло. Опозиція завжди в меншості і хоче довести іншу думку, ніж ту, що формує більшість. Я хочу підкреслити деякі речі. Більшість в міській раді сформована не за демократичними принципами, а за рахунок того, що є певне об’єднання депутатів, яким насаджується рішення зверху. Ці рішення навіть не народжуються в міській раді. Це йде винятково від керівників політичної партії «УКРОП», які спускаються вниз і вже тут ці рішення реалізовуються. Тому я не сказав би, що цю більшість можна назвати демократичною. Мені як опозиціонеру працювати нескладно, адже за мною правда, і я переконаний в тому.– Я очікую, як, напевно, й більшість українців, те, що Україна буде рухатися за європейськими стандартами і вимогами, покращиться стан нашої економіки, будемо жити краще, ніж живемо зараз. Я на це дуже сподіваюся. Також маю надію, що за деякий час ми подолаємо всі ті перепони, які існують в нашому суспільстві, і дійдемо до того, що будемо жити, як цивілізовані європейські країни.– Сама назва Громадянського Руху передбачає те, що ми маємо брати участь в будь-яких виборчих процесах. Зазначу, що ми всі беремо участь у виборчому процесі, адже можемо бути виборцями, а можемо бути й обраними.Основна мета створення цього Руху й було формування свідомості наших людей. І тому, коли відбуваються будь-які вибори, ми обов’язково маємо брати участь, формуючи оцю свідомість. Зараз будемо проводити акцію. Про що йдеться? Про те, що ніяка гречка чи інші заходи або засоби впливу на виборця не мають працювати в нашій державі та виборчій системі. Має діяти винятково свідомість і власне волевиявлення кожного громадянина. Ми всіляко будемо проводити роботу з приводу того, щоб люди свідомо робили свій вибір, ішли на вибори і свідомо голосували. Це буде роз’яснювальна робота, аналіз кожного з кандидатів, допомога в якихось технічних моментах, що стосується реєстрації як виборця, допомога в тому, щоб розібратися, як буде формуватися бюлетень і все решта.– Плани такі ж, як і мої особисті. Вони з року в рік повторюються. У Громадянському Русі добирають ще додаткові проекти і напрямки діяльності, тому що й Рух зростає, і люди приходять і хочуть працювати. Ви знаєте і, сподіваюся, що всі знають, що ми реалізовуємо такі проекти, як-от «Школа свідомого громадянина», активно займаємося «Округами без депутатів», у нас діє такий проект, як-от «Доступний театр і кінотеатр для пенсіонерів». А в межах «Соціальної програми» проводимо різноманітні спортивні і культурні заходи, працюємо над вихованням молоді в напрямку розвитку здорового способу життя.

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