У будинку депутата Волиньради прострелили вікно
Сьогодні, 15:18
Депутат Волиньради Костянтин Зінкевич заявив, що у його будинку прострелили вікно.
Про це депутат написав на своїй сторінці у Facebook.
"Це прострелене вікно. У мене вдома. А як у вас проходять вибори? Ми ж зберігаємо спокій. І натхненно працюємо.",- написав він.
У коментарях до допису він додав, що поки нічого не коментує.
"Пов‘язую оце «попередження» виключно з політичною і громадською діяльністю. Нехай розслідують. Хто щось чув чи бачив, пишіть у приват", - додав Зінкевич.
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Про це депутат написав на своїй сторінці у Facebook.
"Це прострелене вікно. У мене вдома. А як у вас проходять вибори? Ми ж зберігаємо спокій. І натхненно працюємо.",- написав він.
У коментарях до допису він додав, що поки нічого не коментує.
"Пов‘язую оце «попередження» виключно з політичною і громадською діяльністю. Нехай розслідують. Хто щось чув чи бачив, пишіть у приват", - додав Зінкевич.
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