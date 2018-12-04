У будинку депутата Волиньради прострелили вікно

Депутат Волиньрадизаявив, що у його будинку прострелили вікно.Про це депутат написав на своїй сторінці у Facebook."Це прострелене вікно. У мене вдома. А як у вас проходять вибори? Ми ж зберігаємо спокій. І натхненно працюємо.",- написав він.У коментарях до допису він додав, що поки нічого не коментує."Пов‘язую оце «попередження» виключно з політичною і громадською діяльністю. Нехай розслідують. Хто щось чув чи бачив, пишіть у приват", - додав Зінкевич.