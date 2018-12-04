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У будинку депутата Волиньради прострелили вікно

У будинку депутата Волиньради прострелили вікно
Депутат Волиньради Костянтин Зінкевич заявив, що у його будинку прострелили вікно.

Про це депутат написав на своїй сторінці у Facebook.

"Це прострелене вікно. У мене вдома. А як у вас проходять вибори? Ми ж зберігаємо спокій. І натхненно працюємо.",- написав він.

У коментарях до допису він додав, що поки нічого не коментує.

"Пов‘язую оце «попередження» виключно з політичною і громадською діяльністю. Нехай розслідують. Хто щось чув чи бачив, пишіть у приват", - додав Зінкевич.


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Теги: Коятнтин Зінкевич, постріл, вікно, Волинь
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