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У луцькому ЦНАПі тепер можна розлучитися

У луцькому ЦНАПі тепер можна розлучитися
У луцькому Центрі надання адміністративних послуг тепер можна зареєструвати шлюб, розірвати його, поміняти ім'я, отримати свідоцтво про смерть.

Про це повідомили на порталі електронних сервісів Волині.

"Нам це вдалося! ЦНАП міста Луцька інформує про можливість надання нових послуг.

На підставі підписаного узгодженого рішення про співпрацю між департаментом “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” Луцької міської ради з Головним територіальним управлінням юстиції у Волинській області щодо організації надання адміністративних послуг з державної реєстрації актів цивільного стану, через ЦНАП міста Луцька можна буде подати документи з державної реєстрації актів цивільного стану, а саме на видачу свідоцтва про народження; державну реєстрацію шлюбу; державну реєстрацію розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей; державну реєстрацію зміни імені; внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання; державну реєстрації смерті", - йдеться у повідомленні.

З метою оволодіння практичними навичками роботи з вищевказаними реєстрами, адміністратори пройшли відповідне навчання.

Варто зазначити, що повноваження у прийнятті рішення у проведенні державної реєстрації актів цивільного стану залишаються за Головним територіальним управлінням юстиції у Волинській області, однак прийом документів на зазначені послуги будуть надаватися через адміністраторів ЦНАП.

"Така можливість стала завдяки тісній співпраці з нашими партнерами - Головним територіальним управлінням юстиції у Волинській області та Волинською філією ДП "Національні-інформаційні системи", - йдеться у повідомленні.

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Теги: ЦНАП, Луцьк, зміни
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