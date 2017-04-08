вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Батьки вже продали квартиру: просять допомогти зібрати кошти на лікування юній лучанці

Батьки вже продали квартиру: просять допомогти зібрати кошти на лікування юній лучанці
Важка недуга сковує тіло юної лучанки, учениці сьомого класу НВК «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Ангеліни Яценюк. У неї на нижній кінцівці діагностували судинну пухлину. Аби поставити донечку на ноги, батьки продали все, що мали, навіть житло. Але не допомогло. У березні на дівчинку чекає чергова операція.

Про це пише "Високий замок".

Ангеліна — молодша до­нечка у родині Ольги та Миколи Яценюків. Змал­ку росла здоровою. Єдине, час­то до дитини чіплялися всілякі алергії. Коли ж дитина готува­лася йти в перший клас, під час медогляду в неї виявили неспо­дівану болячку.

— Ми записалися на прийом до ортопеда-травматолога. А він, оглянувши ніжки, одразу на­сторожив: «У дитини є пухлин­ний утвір». Коли я це почула, здалося, що земля втікає з-під ніг, — пригадує пані Ольга.

Дівчинку поклали на опера­цію в дитячу обласну лікарню. Та, на жаль, одразу правиль­ний діагноз волинським меди­кам встановити не вдалося. Тож тільки дитина почала оговтува­тися від пережитого, забува­ти лікарняні жахіття, як пухлина знову дала про себе знати.

— Ніжка почала збільшува­тися, боліти. І ми пішли до сво­го хірурга. Тоді він, глянувши на гульку, порадив звернути­ся в онколікарню. Сказав, що в дитини може бути рак, — ледве стримуючи емоції, розповідає мама. — В онкодиспансер нас не поклали, бо «ще замалі». Пора­дили щотри місяці робити УЗД, спостерігати. Коли ріст пухли­ни пришвидшився, ми поїха­ли у Київ. Тоді Ангелінці нарешті встановили точний діагноз — су­динна мальформація — і на ліку­вання скерували в ОХМАТДИТ. Пам’ятаю слова хірурга після операції: «Я не Господь Бог, не даю гарантії, що ще десь немає аномальних судин, але у цьо­му місці ми видалили все». Я зі­тхнула з полегшенням. А через рік знову здригнулася — пухли­на почала рости у тому ж місці.

Ольга знайшла хірурга, який спеціалізується на вроджених мальформаціях. Це — Лариса Чернуха, провідний спеціаліст Інституту хірургії та трансплан­тології імені Шалімова.

Минулого літа Яценюки були змушені продати квартиру і пе­реселитися в стару хатину без зручностей на околиці міста. Ін­шого вибору не мали — це була ціна доньчиного здоров’я, її жит­тя. Дівчинку до поїзда на ру­ках ніс тато. З перону столично­го вокзалу до таксі Ангелінку по черзі передавали з рук у руки ви­падкові перехожі. А в коридор ін­ституту заносив таксист. Адже батьки не мали змоги їхати з донькою до Києва удвох… Май­же п’ять годин чекань, п’ять го­дин молитов. І почула від лікаря: «Все пройшло вдало».

— Але попереду в нас ще одна операція, — каже мама. — Аби аномальні судини не роз­росталися, нам запропонували провести так зване склерозу­вання судин. Це коли під за­гальним наркозом вводиться препарат, що зробить суди­ни твердими. Хворі судини не зможуть змінюватися, поки ліки діятимуть, — рік, два чи на­віть п’ять. А донечка буде весь цей час нормально жити. Та біда, що препарат цей доро­гий, а у нас закінчилися кошти. Одна ампула — 9 тисяч гри­вень, а їх треба чотири. Плюс наркоз, антибіотики, оплата інших медикаментів, перебу­вання у медзакладі… Нам по­трібні спеціальні панчохи, кож­на з яких коштує у межах двох тисяч — а їх слід мати чотири (щоб були змінні). Коли поду­маю, в яку все разом це може вилитися суму, опускаються руки… Без чужої допомоги нам не обійтися.

Тел. мами: 050−378−93−25.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікування, судинна пухлина, Ангеліна Яценюк, квартира, операція, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Батьки вже продали квартиру: просять допомогти зібрати кошти на лікування юній лучанці
Сьогодні, 03:04
Донбас визнали найбільш замінованим регіоном у світі
Сьогодні, 02:18
Лучани просять повернути 47-у маршрутку. ВІДЕО
Сьогодні, 01:21
На Волині рибалки продовжують ловити рибу, попри тонкий лід. ФОТО
Сьогодні, 00:47
22 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Шахраї намагалися вкрасти з рахунку гроші, які збирають на порятунок дівчини з Волині Шахраї намагалися вкрасти з рахунку гроші, які збирають на порятунок дівчини з Волині
16 лютий, 23:26
Терміново прооперували волинського бійця, який підірвався на розтяжці Терміново прооперували волинського бійця, який підірвався на розтяжці
08 квітень, 2017, 09:18
На важку операцію волинянці потрібні 65 тисяч доларів На важку операцію волинянці потрібні 65 тисяч доларів
17 грудень, 2016, 09:32
У луцьких медзакладах зможуть лікуватись жителі Жидичинської громади У луцьких медзакладах зможуть лікуватись жителі Жидичинської громади
18 лютий, 05:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Батьки вже продали квартиру: просять допомогти зібрати кошти на лікування юній лучанці
Сьогодні, 03:04
 0
Донбас визнали найбільш замінованим регіоном у світі
Сьогодні, 02:18
 0
Лучани просять повернути 47-у маршрутку. ВІДЕО
Сьогодні, 01:21
 0
На Волині рибалки продовжують ловити рибу, попри тонкий лід. ФОТО
Сьогодні, 00:47
 0
22 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8