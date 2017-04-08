Батьки вже продали квартиру: просять допомогти зібрати кошти на лікування юній лучанці
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Важка недуга сковує тіло юної лучанки, учениці сьомого класу НВК «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Ангеліни Яценюк. У неї на нижній кінцівці діагностували судинну пухлину. Аби поставити донечку на ноги, батьки продали все, що мали, навіть житло. Але не допомогло. У березні на дівчинку чекає чергова операція.
Про це пише "Високий замок".
Ангеліна — молодша донечка у родині Ольги та Миколи Яценюків. Змалку росла здоровою. Єдине, часто до дитини чіплялися всілякі алергії. Коли ж дитина готувалася йти в перший клас, під час медогляду в неї виявили несподівану болячку.
— Ми записалися на прийом до ортопеда-травматолога. А він, оглянувши ніжки, одразу насторожив: «У дитини є пухлинний утвір». Коли я це почула, здалося, що земля втікає з-під ніг, — пригадує пані Ольга.
Дівчинку поклали на операцію в дитячу обласну лікарню. Та, на жаль, одразу правильний діагноз волинським медикам встановити не вдалося. Тож тільки дитина почала оговтуватися від пережитого, забувати лікарняні жахіття, як пухлина знову дала про себе знати.
— Ніжка почала збільшуватися, боліти. І ми пішли до свого хірурга. Тоді він, глянувши на гульку, порадив звернутися в онколікарню. Сказав, що в дитини може бути рак, — ледве стримуючи емоції, розповідає мама. — В онкодиспансер нас не поклали, бо «ще замалі». Порадили щотри місяці робити УЗД, спостерігати. Коли ріст пухлини пришвидшився, ми поїхали у Київ. Тоді Ангелінці нарешті встановили точний діагноз — судинна мальформація — і на лікування скерували в ОХМАТДИТ. Пам’ятаю слова хірурга після операції: «Я не Господь Бог, не даю гарантії, що ще десь немає аномальних судин, але у цьому місці ми видалили все». Я зітхнула з полегшенням. А через рік знову здригнулася — пухлина почала рости у тому ж місці.
Ольга знайшла хірурга, який спеціалізується на вроджених мальформаціях. Це — Лариса Чернуха, провідний спеціаліст Інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова.
Минулого літа Яценюки були змушені продати квартиру і переселитися в стару хатину без зручностей на околиці міста. Іншого вибору не мали — це була ціна доньчиного здоров’я, її життя. Дівчинку до поїзда на руках ніс тато. З перону столичного вокзалу до таксі Ангелінку по черзі передавали з рук у руки випадкові перехожі. А в коридор інституту заносив таксист. Адже батьки не мали змоги їхати з донькою до Києва удвох… Майже п’ять годин чекань, п’ять годин молитов. І почула від лікаря: «Все пройшло вдало».
— Але попереду в нас ще одна операція, — каже мама. — Аби аномальні судини не розросталися, нам запропонували провести так зване склерозування судин. Це коли під загальним наркозом вводиться препарат, що зробить судини твердими. Хворі судини не зможуть змінюватися, поки ліки діятимуть, — рік, два чи навіть п’ять. А донечка буде весь цей час нормально жити. Та біда, що препарат цей дорогий, а у нас закінчилися кошти. Одна ампула — 9 тисяч гривень, а їх треба чотири. Плюс наркоз, антибіотики, оплата інших медикаментів, перебування у медзакладі… Нам потрібні спеціальні панчохи, кожна з яких коштує у межах двох тисяч — а їх слід мати чотири (щоб були змінні). Коли подумаю, в яку все разом це може вилитися суму, опускаються руки… Без чужої допомоги нам не обійтися.
Тел. мами: 050−378−93−25.
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Про це пише "Високий замок".
Ангеліна — молодша донечка у родині Ольги та Миколи Яценюків. Змалку росла здоровою. Єдине, часто до дитини чіплялися всілякі алергії. Коли ж дитина готувалася йти в перший клас, під час медогляду в неї виявили несподівану болячку.
— Ми записалися на прийом до ортопеда-травматолога. А він, оглянувши ніжки, одразу насторожив: «У дитини є пухлинний утвір». Коли я це почула, здалося, що земля втікає з-під ніг, — пригадує пані Ольга.
Дівчинку поклали на операцію в дитячу обласну лікарню. Та, на жаль, одразу правильний діагноз волинським медикам встановити не вдалося. Тож тільки дитина почала оговтуватися від пережитого, забувати лікарняні жахіття, як пухлина знову дала про себе знати.
— Ніжка почала збільшуватися, боліти. І ми пішли до свого хірурга. Тоді він, глянувши на гульку, порадив звернутися в онколікарню. Сказав, що в дитини може бути рак, — ледве стримуючи емоції, розповідає мама. — В онкодиспансер нас не поклали, бо «ще замалі». Порадили щотри місяці робити УЗД, спостерігати. Коли ріст пухлини пришвидшився, ми поїхали у Київ. Тоді Ангелінці нарешті встановили точний діагноз — судинна мальформація — і на лікування скерували в ОХМАТДИТ. Пам’ятаю слова хірурга після операції: «Я не Господь Бог, не даю гарантії, що ще десь немає аномальних судин, але у цьому місці ми видалили все». Я зітхнула з полегшенням. А через рік знову здригнулася — пухлина почала рости у тому ж місці.
Ольга знайшла хірурга, який спеціалізується на вроджених мальформаціях. Це — Лариса Чернуха, провідний спеціаліст Інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова.
Минулого літа Яценюки були змушені продати квартиру і переселитися в стару хатину без зручностей на околиці міста. Іншого вибору не мали — це була ціна доньчиного здоров’я, її життя. Дівчинку до поїзда на руках ніс тато. З перону столичного вокзалу до таксі Ангелінку по черзі передавали з рук у руки випадкові перехожі. А в коридор інституту заносив таксист. Адже батьки не мали змоги їхати з донькою до Києва удвох… Майже п’ять годин чекань, п’ять годин молитов. І почула від лікаря: «Все пройшло вдало».
— Але попереду в нас ще одна операція, — каже мама. — Аби аномальні судини не розросталися, нам запропонували провести так зване склерозування судин. Це коли під загальним наркозом вводиться препарат, що зробить судини твердими. Хворі судини не зможуть змінюватися, поки ліки діятимуть, — рік, два чи навіть п’ять. А донечка буде весь цей час нормально жити. Та біда, що препарат цей дорогий, а у нас закінчилися кошти. Одна ампула — 9 тисяч гривень, а їх треба чотири. Плюс наркоз, антибіотики, оплата інших медикаментів, перебування у медзакладі… Нам потрібні спеціальні панчохи, кожна з яких коштує у межах двох тисяч — а їх слід мати чотири (щоб були змінні). Коли подумаю, в яку все разом це може вилитися суму, опускаються руки… Без чужої допомоги нам не обійтися.
Тел. мами: 050−378−93−25.
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