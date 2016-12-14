Волинянин здобув три «золота» на чемпіонаті України з легкої атлетики
Сьогодні, 17:03
Волинянин здобув відразу три золоті медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та вадами зору.
Участь у ньому взяв і уродженець села Бихів Любешівського району Сергій Березюк, - пише газета Нове життя.
Змагання відбувались 23 і 24 лютого в Сумах.
Так, спортсмен показав блискучі результати. Він здобув три перші місця з бігу на дистанціях 400, 800 і 1500 метрів. Сергій був нагороджений золотими медалями та Дипломами Національного комітету спорту інвалідів України.
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Участь у ньому взяв і уродженець села Бихів Любешівського району Сергій Березюк, - пише газета Нове життя.
Змагання відбувались 23 і 24 лютого в Сумах.
Так, спортсмен показав блискучі результати. Він здобув три перші місця з бігу на дистанціях 400, 800 і 1500 метрів. Сергій був нагороджений золотими медалями та Дипломами Національного комітету спорту інвалідів України.
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