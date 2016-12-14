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Волинянин здобув три «золота» на чемпіонаті України з легкої атлетики

Волинянин здобув три «золота» на чемпіонаті України з легкої атлетики
Волинянин здобув відразу три золоті медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та вадами зору.

Участь у ньому взяв і уродженець села Бихів Любешівського району Сергій Березюк, - пише газета Нове життя.

Змагання відбувались 23 і 24 лютого в Сумах.

Так, спортсмен показав блискучі результати. Він здобув три перші місця з бігу на дистанціях 400, 800 і 1500 метрів. Сергій був нагороджений золотими медалями та Дипломами Національного комітету спорту інвалідів України.

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Теги: чемпіонат, медалі
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