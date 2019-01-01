вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Від Московського патріархату відреклась ще одна волинська громада. ФОТО

Від Московського патріархату відреклась ще одна волинська громада. ФОТО
У середу, 27 лютого, відбулися загальні збори Свято-Хресто-Воздвиженської релігійної громади УПЦ села Ощів, Горохівського району.

Про це у facebook-спільноті "Горохів - моє місто" Роман Новосад.

"Загальні збори Свято-Хресто-Воздвиженської релігійної громади УПЦ села Ощів вирішили розпочати процедуру переходу релігійної громади до Православної церкви України. За відповідне рішення зареєсторовані на зборах парафіяни проголосували одноголосно (91 - "за"). Слава Богу за все!", - йдеться у дописі.
Від Московського патріархату відреклась ще одна волинська громада. ФОТО

Від Московського патріархату відреклась ще одна волинська громада. ФОТО

Від Московського патріархату відреклась ще одна волинська громада. ФОТО

Від Московського патріархату відреклась ще одна волинська громада. ФОТО

Від Московського патріархату відреклась ще одна волинська громада. ФОТО

Від Московського патріархату відреклась ще одна волинська громада. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: громада, ПЦУ, перехід, збори, голосування, Ощів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А на фото присутніх 66 чоловік.
Відповісти
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від Московського патріархату відреклась ще одна волинська громада. ФОТО
Сьогодні, 08:15
Мешканці луцької багатоповерхівки залишилися без газу на 5 днів. ВІДЕО
Сьогодні, 07:23
До кінця тижня в Україні будуть морози, – синоптики
Сьогодні, 06:39
Юні лучани взяли автографи у дитячих письменників. ФОТО
Сьогодні, 05:41
У російському соборі хор заспівав про атомне бомбардування. ВІДЕО
Сьогодні, 04:27
Схожі новини
Ще дві волинські громади проголосували за перехід до ПЦУ. ФОТО Ще дві волинські громади проголосували за перехід до ПЦУ. ФОТО
27 лютий, 23:32
Громади двох сіл на Волині заявили про вихід з Московського патріархату Громади двох сіл на Волині заявили про вихід з Московського патріархату
25 лютий, 08:26
Ще 3 волинські громади виходять з Московського патріархату Ще 3 волинські громади виходять з Московського патріархату
25 лютий, 03:24
Священики – проти: дві громади на Волині хочуть перейти до ПЦУ Священики – проти: дві громади на Волині хочуть перейти до ПЦУ
24 лютий, 20:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від Московського патріархату відреклась ще одна волинська громада. ФОТО
Сьогодні, 08:15
 0
Мешканці луцької багатоповерхівки залишилися без газу на 5 днів. ВІДЕО
Сьогодні, 07:23
 0
До кінця тижня в Україні будуть морози, – синоптики
Сьогодні, 06:39
 0
Юні лучани взяли автографи у дитячих письменників. ФОТО
Сьогодні, 05:41
 0
У російському соборі хор заспівав про атомне бомбардування. ВІДЕО
Сьогодні, 04:27
 0
Медіа
відео
1/8