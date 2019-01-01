Від Московського патріархату відреклась ще одна волинська громада. ФОТО
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У середу, 27 лютого, відбулися загальні збори Свято-Хресто-Воздвиженської релігійної громади УПЦ села Ощів, Горохівського району.
Про це у facebook-спільноті "Горохів - моє місто" Роман Новосад.
"Загальні збори Свято-Хресто-Воздвиженської релігійної громади УПЦ села Ощів вирішили розпочати процедуру переходу релігійної громади до Православної церкви України. За відповідне рішення зареєсторовані на зборах парафіяни проголосували одноголосно (91 - "за"). Слава Богу за все!", - йдеться у дописі.
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Про це у facebook-спільноті "Горохів - моє місто" Роман Новосад.
"Загальні збори Свято-Хресто-Воздвиженської релігійної громади УПЦ села Ощів вирішили розпочати процедуру переходу релігійної громади до Православної церкви України. За відповідне рішення зареєсторовані на зборах парафіяни проголосували одноголосно (91 - "за"). Слава Богу за все!", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А на фото присутніх 66 чоловік.
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