MONATIK у шапці-вушанці вперше прикрасив обкладинку зарубіжного fashion-глянцю
Сьогодні, 10:03
Мультиартист з Волині знявся для березневого номера L`Officiel Hommes Kazakhstan.
Популярний український артист MONATIK з'явився на березневій обкладинці головного чоловічого fashion-видання Казахстану - L`Officiel Hommes, - пише ТСН.
Мультиартист і композитор дав відверте інтерв'ю виданню, в якому розповів подробиці створення третього сольного альбому, реліз якого заявлений на весну цього року.
Також MONATIK поділився першими подробицями свого світового турне і запросив жителів Казахстану на значущий концерт для українського шоу-бізнесу - Stadium Show Love It Ритм, який відбудеться 1 червня 2019 року на НСК "Олімпійський".
Знімання для L`Officiel Homme Kazahstan відбулася в бутик-готелі BURSA Hotel, Kyiv. Дизайн готелю розробили balbek bureau. Фотографом знімань виступив Дмитро Гончаров.
Спільно з редакцією L`Officiel Hommes Kazakhstan була розроблена ексклюзивна концепція потрійної обкладинки.
Одним з образів, в якому MONATIK заявлений на обкладинці, є ексклюзивно розшитий піджак від українського бренду FROLOV.
Варто відзначити, що вперше український музикант з'являється на обкладинці зарубіжного fashion-видання.
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Популярний український артист MONATIK з'явився на березневій обкладинці головного чоловічого fashion-видання Казахстану - L`Officiel Hommes, - пише ТСН.
Мультиартист і композитор дав відверте інтерв'ю виданню, в якому розповів подробиці створення третього сольного альбому, реліз якого заявлений на весну цього року.
Також MONATIK поділився першими подробицями свого світового турне і запросив жителів Казахстану на значущий концерт для українського шоу-бізнесу - Stadium Show Love It Ритм, який відбудеться 1 червня 2019 року на НСК "Олімпійський".
Знімання для L`Officiel Homme Kazahstan відбулася в бутик-готелі BURSA Hotel, Kyiv. Дизайн готелю розробили balbek bureau. Фотографом знімань виступив Дмитро Гончаров.
Спільно з редакцією L`Officiel Hommes Kazakhstan була розроблена ексклюзивна концепція потрійної обкладинки.
Одним з образів, в якому MONATIK заявлений на обкладинці, є ексклюзивно розшитий піджак від українського бренду FROLOV.
Варто відзначити, що вперше український музикант з'являється на обкладинці зарубіжного fashion-видання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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