MONATIK у шапці-вушанці вперше прикрасив обкладинку зарубіжного fashion-глянцю





Популярний український артист MONATIK з'явився на березневій обкладинці головного чоловічого fashion-видання Казахстану - L`Officiel Hommes, - пише



Мультиартист і композитор дав відверте інтерв'ю виданню, в якому розповів подробиці створення третього сольного альбому, реліз якого заявлений на весну цього року.



Також MONATIK поділився першими подробицями свого світового турне і запросив жителів Казахстану на значущий концерт для українського шоу-бізнесу - Stadium Show Love It Ритм, який відбудеться 1 червня 2019 року на НСК "Олімпійський".



Знімання для L`Officiel Homme Kazahstan відбулася в бутик-готелі BURSA Hotel, Kyiv. Дизайн готелю розробили balbek bureau. Фотографом знімань виступив Дмитро Гончаров.



Спільно з редакцією L`Officiel Hommes Kazakhstan була розроблена ексклюзивна концепція потрійної обкладинки.



Одним з образів, в якому MONATIK заявлений на обкладинці, є ексклюзивно розшитий піджак від українського бренду FROLOV.



Варто відзначити, що вперше український музикант з'являється на обкладинці зарубіжного fashion-видання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мультиартист з Волині знявся для березневого номера L`Officiel Hommes Kazakhstan.Популярний український артистз'явився на березневій обкладинці головного чоловічого fashion-видання Казахстану - L`Officiel Hommes, - пише ТСН Мультиартист і композитор дав відверте інтерв'ю виданню, в якому розповів подробиці створення третього сольного альбому, реліз якого заявлений на весну цього року.Також MONATIK поділився першими подробицями свого світового турне і запросив жителів Казахстану на значущий концерт для українського шоу-бізнесу - Stadium Show Love It Ритм, який відбудеться 1 червня 2019 року на НСК "Олімпійський".Знімання для L`Officiel Homme Kazahstan відбулася в бутик-готелі BURSA Hotel, Kyiv. Дизайн готелю розробили balbek bureau. Фотографом знімань виступивСпільно з редакцією L`Officiel Hommes Kazakhstan була розроблена ексклюзивна концепція потрійної обкладинки.Одним з образів, в якому MONATIK заявлений на обкладинці, є ексклюзивно розшитий піджак від українського бренду FROLOV.Варто відзначити, що вперше український музикант з'являється на обкладинці зарубіжного fashion-видання.

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