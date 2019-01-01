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MONATIK у шапці-вушанці вперше прикрасив обкладинку зарубіжного fashion-глянцю

MONATIK у шапці-вушанці вперше прикрасив обкладинку зарубіжного fashion-глянцю
Мультиартист з Волині знявся для березневого номера L`Officiel Hommes Kazakhstan.

Популярний український артист MONATIK з'явився на березневій обкладинці головного чоловічого fashion-видання Казахстану - L`Officiel Hommes, - пише ТСН.

Мультиартист і композитор дав відверте інтерв'ю виданню, в якому розповів подробиці створення третього сольного альбому, реліз якого заявлений на весну цього року.

Також MONATIK поділився першими подробицями свого світового турне і запросив жителів Казахстану на значущий концерт для українського шоу-бізнесу - Stadium Show Love It Ритм, який відбудеться 1 червня 2019 року на НСК "Олімпійський".

Знімання для L`Officiel Homme Kazahstan відбулася в бутик-готелі BURSA Hotel, Kyiv. Дизайн готелю розробили balbek bureau. Фотографом знімань виступив Дмитро Гончаров.

Спільно з редакцією L`Officiel Hommes Kazakhstan була розроблена ексклюзивна концепція потрійної обкладинки.

Одним з образів, в якому MONATIK заявлений на обкладинці, є ексклюзивно розшитий піджак від українського бренду FROLOV.

Варто відзначити, що вперше український музикант з'являється на обкладинці зарубіжного fashion-видання.

MONATIK у шапці-вушанці вперше прикрасив обкладинку зарубіжного fashion-глянцю
MONATIK у шапці-вушанці вперше прикрасив обкладинку зарубіжного fashion-глянцю
MONATIK у шапці-вушанці вперше прикрасив обкладинку зарубіжного fashion-глянцю

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Теги: Монатік, успіх, популярність
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