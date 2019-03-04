У містечку на Волині – масштабне займання сухої трави. ФОТО. ВІДЕО





Про це y Андрій Принда.



"04.03.2019, 21:30. Це з правої сторони від джерела, біля Собору.

911 дзвінок……21:59 вдалося додзвонитися", – прокоментував депутат.



"Палять не марсіани,а наші сусіди- байдужість сьогодні обернеться усім нам завтра", - додав він у коментарі під дописом.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському горить суха трава та очерет.Про це y facebook написав депутат Володимир-Волинської міської ради"04.03.2019, 21:30. Це з правої сторони від джерела, біля Собору.911 дзвінок……21:59 вдалося додзвонитися", – прокоментував депутат."Палять не марсіани,а наші сусіди- байдужість сьогодні обернеться усім нам завтра", - додав він у коментарі під дописом.

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