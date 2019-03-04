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У містечку на Волині – масштабне займання сухої трави. ФОТО. ВІДЕО

У містечку на Волині – масштабне займання сухої трави. ФОТО. ВІДЕО
У Володимирі-Волинському горить суха трава та очерет.

Про це y facebook написав депутат Володимир-Волинської міської ради Андрій Принда.

"04.03.2019, 21:30. Це з правої сторони від джерела, біля Собору.
911 дзвінок……21:59 вдалося додзвонитися", – прокоментував депутат.

"Палять не марсіани,а наші сусіди- байдужість сьогодні обернеться усім нам завтра", - додав він у коментарі під дописом.




У містечку на Волині – масштабне займання сухої трави. ФОТО. ВІДЕО

У містечку на Волині – масштабне займання сухої трави. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: займання, вогонь, пожежа, сухостій, суха трава
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