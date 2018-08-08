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Лучанка стала світовим «гуру експертом» з мікроблейдингу

Лучанка стала світовим «гуру експертом» з мікроблейдингу
Бізнесвумен, власниця студії краси, Юліана Дружиніна стала «гуру експерткою» чемпіонату світу з перманентного макіяжу і мікроблейдингу.

Новиною вона поділилася в своєму Інстаграм. Юліана розплакалася під час вручення нагороди, адже це важлива для неї відзнака, - пише Таблоїд Волині.

«Ох... емоції, як тільки дивлюсь це відео зразу ж сльози, я зробила правильний вибір в своєму житті, це моє життя. Я стала Чемпіоном світу в найвищій категорії «гуру експерт». Хочу ще. Це як наркотик! Тепер в цьому році я буду там зустрічати Вас мої колеги, учні і щиро радіти ще одному ЧЕМПІОНУ IBV 2019», – написала Юліана Дружиніна.


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Теги: краса, досягнення, Волинь
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