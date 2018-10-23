вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку четверо дітей розважались на даху 9-поверхівки

У Луцьку четверо дітей розважались на даху 9-поверхівки
У Луцьку на даху 9-поверхового будинку компанія малолітніх дітей влаштувала небезпечні ігри.

Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" у мережі Facebook написала користувачка Ксюха Сулім.

"Воїнів Інтернаціоналістів 7...чотири хлопця років десяти......матусі, можливо впізнаєте?", - йдеться у дописі.

За словами лучанки, про цей інцидент повідомили правоохоронцям.

Відео можна переглянути ТУТ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ігри, діти, небезпека
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бійці невидимого фронту і мужні профі: жіноче обличчя волинської «патрульки»
Сьогодні, 15:58
У Луцьку четверо дітей розважались на даху 9-поверхівки
Сьогодні, 15:26
Волинянин гратиме у молодіжній збірній України
Сьогодні, 15:11
У Києві напівоголені чоловіки оригінально вітали жінок зі святом
Сьогодні, 14:46
Як у Ковелі вітали зі святом весни дружин загиблих Героїв. ФОТО
Сьогодні, 14:32
Схожі новини
Паркуючись біля гімназії, лучани наражають дітей на небезпеку. ВІДЕО Паркуючись біля гімназії, лучани наражають дітей на небезпеку. ВІДЕО
27 лютий, 08:18
Небезпечні ігри: у Луцьку діти гуляють на дахах закинутих будівель. ФОТО Небезпечні ігри: у Луцьку діти гуляють на дахах закинутих будівель. ФОТО
23 жовтень, 2018, 13:20
У місті на Волині 2-річна дитина зачинилася в квартирі У місті на Волині 2-річна дитина зачинилася в квартирі
03 серпень, 2018, 11:51
Небезпечні пустощі: діти катаються по даху будинку в Луцьку Небезпечні пустощі: діти катаються по даху будинку в Луцьку
19 квітень, 2018, 22:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бійці невидимого фронту і мужні профі: жіноче обличчя волинської «патрульки»
Сьогодні, 15:58
 0
У Луцьку четверо дітей розважались на даху 9-поверхівки
Сьогодні, 15:26
 0
Волинянин гратиме у молодіжній збірній України
Сьогодні, 15:11
 0
У Києві напівоголені чоловіки оригінально вітали жінок зі святом
Сьогодні, 14:46
 0
Як у Ковелі вітали зі святом весни дружин загиблих Героїв. ФОТО
Сьогодні, 14:32
 0
Медіа
відео
1/8