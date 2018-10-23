У Луцьку четверо дітей розважались на даху 9-поверхівки
Сьогодні, 15:26
У Луцьку на даху 9-поверхового будинку компанія малолітніх дітей влаштувала небезпечні ігри.
Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" у мережі Facebook написала користувачка Ксюха Сулім.
"Воїнів Інтернаціоналістів 7...чотири хлопця років десяти......матусі, можливо впізнаєте?", - йдеться у дописі.
За словами лучанки, про цей інцидент повідомили правоохоронцям.
Відео можна переглянути ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" у мережі Facebook написала користувачка Ксюха Сулім.
"Воїнів Інтернаціоналістів 7...чотири хлопця років десяти......матусі, можливо впізнаєте?", - йдеться у дописі.
За словами лучанки, про цей інцидент повідомили правоохоронцям.
Відео можна переглянути ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку четверо дітей розважались на даху 9-поверхівки
Сьогодні, 15:26
Волинянин гратиме у молодіжній збірній України
Сьогодні, 15:11
У Києві напівоголені чоловіки оригінально вітали жінок зі святом
Сьогодні, 14:46
Як у Ковелі вітали зі святом весни дружин загиблих Героїв. ФОТО
Сьогодні, 14:32