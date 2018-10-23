У Луцьку четверо дітей розважались на даху 9-поверхівки





Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" у мережі Facebook написала користувачка Ксюха Сулім.



"Воїнів Інтернаціоналістів 7...чотири хлопця років десяти......матусі, можливо впізнаєте?", - йдеться у дописі.



За словами лучанки, про цей інцидент повідомили правоохоронцям.



Відео можна переглянути







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на даху 9-поверхового будинку компанія малолітніх дітей влаштувала небезпечні ігри.Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" у мережі Facebook написала користувачка"Воїнів Інтернаціоналістів 7...чотири хлопця років десяти......матусі, можливо впізнаєте?", - йдеться у дописі.За словами лучанки, про цей інцидент повідомили правоохоронцям.Відео можна переглянути ТУТ

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