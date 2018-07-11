Напередодні 8 березня у Володимирі нагородили матір-героїню

Марії Трофімук.



Про це повідомили на офіційному сайті мерії.



В переддень Міжнародного дня прав жінок та миру, який щорічно відзначається 8 березня, міський голова Петро Саганюк привітав жінок міста з прийдешнім чудовим святом весни та нагородив цінними подарунками.



Також міський очільник виконав сьогодні почесну місію – вручив високу державну нагороду “Мати-героїня” Марії Трофімук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському звання "мати-героїня" присвоїлиПро це повідомили на офіційному сайті мерії.В переддень Міжнародного дня прав жінок та миру, який щорічно відзначається 8 березня, міський головапривітав жінок міста з прийдешнім чудовим святом весни та нагородив цінними подарунками.Також міський очільник виконав сьогодні почесну місію – вручив високу державну нагороду “Мати-героїня” Марії Трофімук.

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