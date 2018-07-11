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Напередодні 8 березня у Володимирі нагородили матір-героїню

Напередодні 8 березня у Володимирі нагородили матір-героїню
У Володимирі-Волинському звання "мати-героїня" присвоїли Марії Трофімук.

Про це повідомили на офіційному сайті мерії.

В переддень Міжнародного дня прав жінок та миру, який щорічно відзначається 8 березня, міський голова Петро Саганюк привітав жінок міста з прийдешнім чудовим святом весни та нагородив цінними подарунками.

Також міський очільник виконав сьогодні почесну місію – вручив високу державну нагороду “Мати-героїня” Марії Трофімук.

Напередодні 8 березня у Володимирі нагородили матір-героїню
Напередодні 8 березня у Володимирі нагородили матір-героїню

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Теги: матір-героїня, звання
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