Напередодні 8 березня у Володимирі нагородили матір-героїню
Сьогодні, 16:53
У Володимирі-Волинському звання "мати-героїня" присвоїли Марії Трофімук.
Про це повідомили на офіційному сайті мерії.
В переддень Міжнародного дня прав жінок та миру, який щорічно відзначається 8 березня, міський голова Петро Саганюк привітав жінок міста з прийдешнім чудовим святом весни та нагородив цінними подарунками.
Також міський очільник виконав сьогодні почесну місію – вручив високу державну нагороду “Мати-героїня” Марії Трофімук.
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Про це повідомили на офіційному сайті мерії.
В переддень Міжнародного дня прав жінок та миру, який щорічно відзначається 8 березня, міський голова Петро Саганюк привітав жінок міста з прийдешнім чудовим святом весни та нагородив цінними подарунками.
Також міський очільник виконав сьогодні почесну місію – вручив високу державну нагороду “Мати-героїня” Марії Трофімук.
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Напередодні 8 березня у Володимирі нагородили матір-героїню
Сьогодні, 16:53