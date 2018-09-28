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В аварії неподалік Луцька загинув відомий тележурналіст. ФОТО

В аварії неподалік Луцька загинув відомий тележурналіст. ФОТО
В п'ятницю, 8 березня, о 19 годині 18 хвилині на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» сталося ДТП з потерпілими.

Водій 1968 р.н, керуючи транспортним засобом Volkswagen Passat, здійснив наїзд на пішоходів, які перебігали проїзну частину у невстановленому місці, поза пішохідним переходом. Повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

"Гр. 1961р.н. ( журналіст ТРК Аверс) від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди, жінка, чию особу наразі встановлюють, госпіталізована до Луцької міської клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел загинув журналіст Юрій Яцюк.

В аварії неподалік Луцька загинув відомий тележурналіст. ФОТО
В аварії неподалік Луцька загинув відомий тележурналіст. ФОТО
В аварії неподалік Луцька загинув відомий тележурналіст. ФОТО

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Теги: аварыя, журналіст, смерть, Юрій Яцюк
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Юра!Брат-шкода!
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