В аварії неподалік Луцька загинув відомий тележурналіст. ФОТО
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В п'ятницю, 8 березня, о 19 годині 18 хвилині на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» сталося ДТП з потерпілими.
Водій 1968 р.н, керуючи транспортним засобом Volkswagen Passat, здійснив наїзд на пішоходів, які перебігали проїзну частину у невстановленому місці, поза пішохідним переходом. Повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
"Гр. 1961р.н. ( журналіст ТРК Аверс) від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди, жінка, чию особу наразі встановлюють, госпіталізована до Луцької міської клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.
Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел загинув журналіст Юрій Яцюк.
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Водій 1968 р.н, керуючи транспортним засобом Volkswagen Passat, здійснив наїзд на пішоходів, які перебігали проїзну частину у невстановленому місці, поза пішохідним переходом. Повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
"Гр. 1961р.н. ( журналіст ТРК Аверс) від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди, жінка, чию особу наразі встановлюють, госпіталізована до Луцької міської клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.
Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел загинув журналіст Юрій Яцюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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