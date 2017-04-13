За фактом загибелі журналіста Юрія Яцюка поліція відкрила кримінальне провадження





Про це повідомили в прес-служба



Нагадаємо, 8 березня на автодорозі у селі Струмівка Луцького району легковик «Volkswagen Golf»



Внаслідок ДТП журналіст місцевої телерадіокомпанії загинув, жінку госпіталізували у відділення реанімації міської лікарні. Згодом



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За фактом летальної аварії, у якій загинув журналіст Юрій Яцюк, поліція розпочала кримінальне провадження.Про це повідомили в прес-служба ГУ НП Волині Нагадаємо, 8 березня на автодорозі у селі Струмівка Луцького району легковик «Volkswagen Golf» збив двох пішоходів . За кермом легковика перебував 50-річний лучанин. 40-річна жінка та 57-річний чоловік – Юрій Яцюк – переходили проїжджу частину за межами пішохідного переходу.Внаслідок ДТП журналіст місцевої телерадіокомпанії загинув, жінку госпіталізували у відділення реанімації міської лікарні. Згодом з'явилося відео з місця аварії За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію