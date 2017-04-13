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За фактом загибелі журналіста Юрія Яцюка поліція відкрила кримінальне провадження

За фактом загибелі журналіста Юрія Яцюка поліція відкрила кримінальне провадження
За фактом летальної аварії, у якій загинув журналіст Юрій Яцюк, поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили в прес-служба ГУ НП Волині.

Нагадаємо, 8 березня на автодорозі у селі Струмівка Луцького району легковик «Volkswagen Golf» збив двох пішоходів. За кермом легковика перебував 50-річний лучанин. 40-річна жінка та 57-річний чоловік – Юрій Яцюк – переходили проїжджу частину за межами пішохідного переходу.

Внаслідок ДТП журналіст місцевої телерадіокомпанії загинув, жінку госпіталізували у відділення реанімації міської лікарні. Згодом з'явилося відео з місця аварії.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває.

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Теги: Юрій Яцюк, журналіст, аварія, поліція, кримінал
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