У селі біля Луцька горів дачний будинок

На Волині за минулу добу через ускладнення погодних умов рятувальники демонтували зруйновані дахи будинків у Горохівському районі, а також у Нововолинську та Луцьку.Також ліквідували 4 пожежі у Любомльськосму, Горохівському, Луцькому районах та обласному центрі, - інформує ДСНС України у Волинській області.Зокрема, 11 березня вночі через коротке замикання електромережі у селищі Головне Любомльського району зайнялася дерев’яна господарська будівля, що межувала з гаражем, літньою кухнею та банею.Вогонь встиг знищити дах будівлі, пошкодити стін.У селі Промінь Луцького району врятували від знищення вогнем цегляний дачний будинок.У селі Смолява Горохівського району ще до приїзду рятувальників люди самі загасили невелику пожежу, що ймовірно трапилася через обрив високовольтної лінії від пориву вітру (палаючу дерев’яну перегородку у цегляній господарській будівлі).