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У селі біля Луцька горів дачний будинок

У селі біля Луцька горів дачний будинок
На Волині за минулу добу через ускладнення погодних умов рятувальники демонтували зруйновані дахи будинків у Горохівському районі, а також у Нововолинську та Луцьку.

Також ліквідували 4 пожежі у Любомльськосму, Горохівському, Луцькому районах та обласному центрі, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Зокрема, 11 березня вночі через коротке замикання електромережі у селищі Головне Любомльського району зайнялася дерев’яна господарська будівля, що межувала з гаражем, літньою кухнею та банею.

Вогонь встиг знищити дах будівлі, пошкодити стін.

У селі Промінь Луцького району врятували від знищення вогнем цегляний дачний будинок.

У селі Смолява Горохівського району ще до приїзду рятувальників люди самі загасили невелику пожежу, що ймовірно трапилася через обрив високовольтної лінії від пориву вітру (палаючу дерев’яну перегородку у цегляній господарській будівлі).


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Теги: пожежа, Промінь, дача
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