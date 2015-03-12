У селі біля Луцька горів дачний будинок
Сьогодні, 12:16
На Волині за минулу добу через ускладнення погодних умов рятувальники демонтували зруйновані дахи будинків у Горохівському районі, а також у Нововолинську та Луцьку.
Також ліквідували 4 пожежі у Любомльськосму, Горохівському, Луцькому районах та обласному центрі, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Зокрема, 11 березня вночі через коротке замикання електромережі у селищі Головне Любомльського району зайнялася дерев’яна господарська будівля, що межувала з гаражем, літньою кухнею та банею.
Вогонь встиг знищити дах будівлі, пошкодити стін.
У селі Промінь Луцького району врятували від знищення вогнем цегляний дачний будинок.
У селі Смолява Горохівського району ще до приїзду рятувальників люди самі загасили невелику пожежу, що ймовірно трапилася через обрив високовольтної лінії від пориву вітру (палаючу дерев’яну перегородку у цегляній господарській будівлі).
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Також ліквідували 4 пожежі у Любомльськосму, Горохівському, Луцькому районах та обласному центрі, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Зокрема, 11 березня вночі через коротке замикання електромережі у селищі Головне Любомльського району зайнялася дерев’яна господарська будівля, що межувала з гаражем, літньою кухнею та банею.
Вогонь встиг знищити дах будівлі, пошкодити стін.
У селі Промінь Луцького району врятували від знищення вогнем цегляний дачний будинок.
У селі Смолява Горохівського району ще до приїзду рятувальників люди самі загасили невелику пожежу, що ймовірно трапилася через обрив високовольтної лінії від пориву вітру (палаючу дерев’яну перегородку у цегляній господарській будівлі).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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