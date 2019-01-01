Просять допомогти врятувати життя професора луцького вишу
Сьогодні, 22:35
Викладачів, студентів та випускників факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського університету імені Лесі Українки, а також усіх небайдужих просять допомогти терміново зібрати кошти на лікування професора Ярослава Шабали.
Про це у Facebook написала заступник декана історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Оскільки сума цього лікування непідйомна для родини, просимо усіх небайдужих відгукнутися", - написала вона.
Реквізити для допомоги: ПриватБанк: 5168-7427-2259-0035 Шабала Ярослав Миколайович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook написала заступник декана історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Оскільки сума цього лікування непідйомна для родини, просимо усіх небайдужих відгукнутися", - написала вона.
Реквізити для допомоги: ПриватБанк: 5168-7427-2259-0035 Шабала Ярослав Миколайович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Це мій улюблений викладач. Світлий чоловік. Дуже порядний викладач.
Останні новини
Просять допомогти врятувати життя професора луцького вишу
Сьогодні, 22:35
Траса Київ–Ковель стане першою в Україні дорогою з 5G
Сьогодні, 22:10
Частина міста на Волині – без води через аварію
Сьогодні, 21:43
У Луцьку в дворі будинку згорів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 21:07
На волинській трасі викрали дорожні знаки
Сьогодні, 20:24