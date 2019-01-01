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Просять допомогти врятувати життя професора луцького вишу

Просять допомогти врятувати життя професора луцького вишу
Викладачів, студентів та випускників факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського університету імені Лесі Українки, а також усіх небайдужих просять допомогти терміново зібрати кошти на лікування професора Ярослава Шабали.

Про це у Facebook написала заступник декана історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Тетяна Яцечко-Блаженко.

"Оскільки сума цього лікування непідйомна для родини, просимо усіх небайдужих відгукнутися", - написала вона.

Реквізити для допомоги: ПриватБанк: 5168-7427-2259-0035 Шабала Ярослав Миколайович.

Просять допомогти врятувати життя професора луцького вишу



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Коментарі 1
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Це мій улюблений викладач. Світлий чоловік. Дуже порядний викладач.
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