Просять допомогти врятувати життя професора луцького вишу

Ярослава Шабали.



Про це у Facebook написала заступник декана історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Тетяна Яцечко-Блаженко.



"Оскільки сума цього лікування непідйомна для родини, просимо усіх небайдужих відгукнутися", - написала вона.



Реквізити для допомоги: ПриватБанк: 5168-7427-2259-0035 Шабала Ярослав Миколайович.









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