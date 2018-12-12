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Двір луцької багатоповерхівки асфальтують уже три роки. ФОТО

Двір луцької багатоповерхівки асфальтують уже три роки. ФОТО
Мешканці багатоповерхівки №2 по вулиці Даньшина нарікають на те, що ЖЕК№2 уже третій рік не може закінчити ремонт прибудинкової території.

Про це на платформі "Відкрите місто" написала Марія Будчик.

"Ось уже третій рік як мешканці будинку №2, що по вулиці Даньшина, чекають коли ЖЕК№2 закінчить укладати асфальт під їх будинком. А тим часом, вони щоденно перечіплюються через щебінь, що залишили ремонтники", - написала жінка.

Та додала, що замість ремонту комунальники завдали людям чимало клопоту.

"Роблячи цей невеличкий шматок асфальтованої дороги ремонтники знесли паркан, що обгороджував квітник, і не поставили його назад, хоч мешканці просили,(в результаті паркан вкрали на металолом), перекинули поштовий ящик, який поставили на місце,але він в результаті їх дій не витримав лихої долі та й розвалився. а полагодити мають мешканці будинку своїм коштом, бо господаря до поштових скриньок я так і не знайшла".
Двір луцької багатоповерхівки асфальтують уже три роки. ФОТО

Двір луцької багатоповерхівки асфальтують уже три роки. ФОТО

Двір луцької багатоповерхівки асфальтують уже три роки. ФОТО

Двір луцької багатоповерхівки асфальтують уже три роки. ФОТО


Водночас люди постійно скаржаться на нашестя ворон у їхньому дворі, однак і на це, запевняє жінка, комунальники не реагують.

"Ось уже третій рік мешканці цього будинку та двох сусідніх будинків що по вулиці Львівській 63 та 63а потерпають від несамовитого крику ворон, що прижились у нашому дворі на двох деревах які ростуть на середині дитячого майданчика. В минулому році на одному з цих дерев я нарахувала 17 воронячих гнізд.
Двір луцької багатоповерхівки асфальтують уже три роки. ФОТО


Заявка мешканців, щодо кронування цих дерев і дозвіл ЖЕУ в ЖЕКу №2 є, однак далі цього діло так і не пішло. І ось весна, і ми знову маємо змогу насолоджуватись гучним воронячим співом, та спостерігати, як у нас дбають про ворон, і зневажливо ставляться до людей. А влітку під тими деревами пройти ніде, все земля у воронячому посліді, і то нічого, що там діти граються, ми ж любимо природу, і бережемо птахів! А ще Бог зна скільки будемо збивати свої черевики на купах щебіню і ямах під нашим будинком", - нарікає авторка допису.
Двір луцької багатоповерхівки асфальтують уже три роки. ФОТО


Наразі проблема лишається відкритою, однак про неї сповістили Департамент житлово-комунального господарства.

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Теги: багатоповерхівка, ремонт, асфальт, ворони, Відкрите місто
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