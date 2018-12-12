Двір луцької багатоповерхівки асфальтують уже три роки. ФОТО





Про це на платформіМарія Будчик.



"Ось уже третій рік як мешканці будинку №2, що по вулиці Даньшина, чекають коли ЖЕК№2 закінчить укладати асфальт під їх будинком. А тим часом, вони щоденно перечіплюються через щебінь, що залишили ремонтники", - написала жінка.



Та додала, що замість ремонту комунальники завдали людям чимало клопоту.



"Роблячи цей невеличкий шматок асфальтованої дороги ремонтники знесли паркан, що обгороджував квітник, і не поставили його назад, хоч мешканці просили,(в результаті паркан вкрали на металолом), перекинули поштовий ящик, який поставили на місце,але він в результаті їх дій не витримав лихої долі та й розвалився. а полагодити мають мешканці будинку своїм коштом, бо господаря до поштових скриньок я так і не знайшла".











Водночас люди постійно скаржаться на нашестя ворон у їхньому дворі, однак і на це, запевняє жінка, комунальники не реагують.



"Ось уже третій рік мешканці цього будинку та двох сусідніх будинків що по вулиці Львівській 63 та 63а потерпають від несамовитого крику ворон, що прижились у нашому дворі на двох деревах які ростуть на середині дитячого майданчика. В минулому році на одному з цих дерев я нарахувала 17 воронячих гнізд.





Заявка мешканців, щодо кронування цих дерев і дозвіл ЖЕУ в ЖЕКу №2 є, однак далі цього діло так і не пішло. І ось весна, і ми знову маємо змогу насолоджуватись гучним воронячим співом, та спостерігати, як у нас дбають про ворон, і зневажливо ставляться до людей. А влітку під тими деревами пройти ніде, все земля у воронячому посліді, і то нічого, що там діти граються, ми ж любимо природу, і бережемо птахів! А ще Бог зна скільки будемо збивати свої черевики на купах щебіню і ямах під нашим будинком", - нарікає авторка допису.





Наразі проблема лишається відкритою, однак про неї сповістили Департамент житлово-комунального господарства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці багатоповерхівки №2 по вулиці Даньшина нарікають на те, що ЖЕК№2 уже третій рік не може закінчити ремонт прибудинкової території.Про це на платформі "Відкрите місто" написала"Ось уже третій рік як мешканці будинку №2, що по вулиці Даньшина, чекають коли ЖЕК№2 закінчить укладати асфальт під їх будинком. А тим часом, вони щоденно перечіплюються через щебінь, що залишили ремонтники", - написала жінка.Та додала, що замість ремонту комунальники завдали людям чимало клопоту."Роблячи цей невеличкий шматок асфальтованої дороги ремонтники знесли паркан, що обгороджував квітник, і не поставили його назад, хоч мешканці просили,(в результаті паркан вкрали на металолом), перекинули поштовий ящик, який поставили на місце,але він в результаті їх дій не витримав лихої долі та й розвалився. а полагодити мають мешканці будинку своїм коштом, бо господаря до поштових скриньок я так і не знайшла".Водночас люди постійно скаржаться на нашестя ворон у їхньому дворі, однак і на це, запевняє жінка, комунальники не реагують."Ось уже третій рік мешканці цього будинку та двох сусідніх будинків що по вулиці Львівській 63 та 63а потерпають від несамовитого крику ворон, що прижились у нашому дворі на двох деревах які ростуть на середині дитячого майданчика. В минулому році на одному з цих дерев я нарахувала 17 воронячих гнізд.Заявка мешканців, щодо кронування цих дерев і дозвіл ЖЕУ в ЖЕКу №2 є, однак далі цього діло так і не пішло. І ось весна, і ми знову маємо змогу насолоджуватись гучним воронячим співом, та спостерігати, як у нас дбають про ворон, і зневажливо ставляться до людей. А влітку під тими деревами пройти ніде, все земля у воронячому посліді, і то нічого, що там діти граються, ми ж любимо природу, і бережемо птахів! А ще Бог зна скільки будемо збивати свої черевики на купах щебіню і ямах під нашим будинком", - нарікає авторка допису.Наразі проблема лишається відкритою, однак про неї сповістили Департамент житлово-комунального господарства.

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