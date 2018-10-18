У курортному районі на Волині розширять сміттєвий полігон





Про це на сесії районної ради повідомила Ольга Романська, начальниця відділу містобудування, архітектури та ЖКГ, - пише



Керівництво району та селищної ради довго шукали нове місце для будівництва нового полігону. Проте згодом, вивчивши усі території, пропозиції та можливості, таки вирішили розширити старий полігон (біля смт Шацьк).



Окрім того, в районі виявили та ліквідували 17 стихійних сміттєзвалищ (з них вивезли 145 метри кубічних побутових відходів), очистили від сміття 27 кілометрів берегів водойм.



Про будівництво сміттєпереробного заводу тепер уже не йдеться, оскільки, за словами чиновниці, можливо, це вплине на питання надання території статусу курортної зони. Окрім того, в Шацькому районі немає таких великих обсягів відходів, якоих потребуватиме сміттєпереробний завод.

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