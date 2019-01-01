Гідні зарплати та відсіч Росії: про що кандидат в Президенти Валентин Наливайченко говорив з лучанами*

Лідер руху «Справедливість», кандидат у Президенти Україниу Луцьку зустрівся з активом міста, аби розповісти про реальні кроки у разі перемоги на виборах.Відбулася зустріч у понеділок, 18 березня, у конференц-залі готелю «Україна».Передусім Валентин Наливайченко поділився з присутніми, чому вирішив балотуватися на пост Глави Держави:«Настав час, аби в країні був Президент, який захищає українців, аби він був українцем за силою і духом, любив, поважав людей, сприймав кожного українця як члена власної родини». На його переконання, Гарант повинен знати, як захистити країну, як відновити мир, здійснити деокупацію, знищити корупцію та виконував усе обіцяне.Він розповів, що під час візиту у Кропивницький зустрівся з дітьми з обмеженими можливостями та їх матерями. Там вони утворили громадську організацію «Серце матері». Чи не кожна дитина підійшла до Наливайченка і запитала: «А коли ви нас захистите?».«Кожен хоче, аби його пригорнули, обійняли, хочуть справедливості, щоб його любили, пам’ятали і дбали про нього. І заради таких дітей треба боротися. Хочу, аби в нашій країні наші діти відчували захист від держави. А захист – це соціальні гарантії, які мають виконувати і новий Президент, новий уряд і парламент. «Кодекс соціального захисту громадян» – це те, із чим команда руху «Справедливість» йде вже зараз на вибори.Я чітко говорю, що на посаді Президента вимагатиму ухвалення нового кодексу. Для кожної дитини з інвалідністю, кожного пенсіонера, робітника, студента такий документ має гарантувати всі соціальні виплати, у тому числі з кримінальною відповідальністю для посадовців», – відзначив лідер руху «Справедливість». Відтак, він наполягає, аби всі зароблені українцями гроші йшли у бюджет на соціальні гарантії, а не комусь в кишені.Ще один крок, який гарантує майбутній Президент, – відновлення миру. Йдеться про нову міжнародну угоду з деокупації Криму, Донецької та Луганської областей, створення добровольчої армії.«Серед вас є хлопці-добровольці, із якими ми після Революції Гідності першими пішли на фронт. Саме вони тоді зупинили ворога, не дали окупувати країну. Тому зараз я пишаюся, що в команді з такими людьми ми разом ідемо далі для того, аби домогтися відновлення миру, створити Українську добровольчу армії, домогтися деокупації земель. У нас та команда, яка розуміє, що важливо зберегти життя кожного захисника, повернути їх до сімей. Настав час новому Президенту захистити тих, хто захистив державу», - мовив Наливайченко.Лідер руху «Справедливість» каже, що на традиціях УПА можна і треба збудувати Українську добровольчу армію. Зокрема, потрібно ухвалити відповідний закон, аби українки та українці, котрі вибороли звання захисників, добровольців та волонтерів, отримали від держави гідне ставлення і законну підтримку.Говорив Валентин Наливайченко не лише про російську агресію, а й про внутрішнього ворога – корупцію. Кандидат у Президенти рішуче налаштований знищити її і саме тому хоче повернути не лише вкрадені у народу гроші, які приховали в офшорах, а й кримінальну відповідальність за незаконне збагачення у владі.«Я фаховий дипломат і маю багато серйозних партнерів у Європі та США. Знаєте що було найголовнішою перешкодою України на шляху до Євроінтеграції? Корупція у владі! Усі партнери нам чітко нам говорять, що готові наближати вступ України до ЄС, але корупція і розкрадання – головні перешкоди», - наголосив Наливайченко.Однак він наголосив, що Європу потрібно створювати насамперед усередині країни. Потрібно на місці використовувати всі ресурси, облаштовувати нові робочі місця, зробити справедливі умови для створення бізнесу, запроваджувати новації з освітньої та медичної галузі, аби на рідній землі продовжувалося життя, аби люди не виїжджали за кордон у пошуках кращої долі.«Ми йдемо для того, аби влаштувати народну владу, що служить людям, що першочергово виконує соціальні зобов’язання і тільки після цього робить інші бюджетні витрати. Справедливість серед українців і в Україні має настати через пряме інвестування в життя українців, в освіту, медицину, науку, але на нашій землі. Ми хочемо тут жити і щоб у нашій країні був лад», - зауважив лідер руху «Справедливість».Зі слів Валентина Наливайченка, саме у розпорядження громад потрібно повернути всі ресурси та важелі впливу. Один із таких – відкликання посадовців та депутатів – буде це суддя, нардеп, поліцейський, прокурор чи місцевий обранець громади.Окрім того, подякував кандидат у Президенти членам виборчкомів, адже вони відгукнулися на ініціативу захистити вільні вибори. Він наголосив, що буде вимагати у ЦВК доопрацювати всі прогалини, зокрема, недостатнє фінансування.«31 березня кожен з вас буде тим воїном справедливості, який виборює достойне життя для кожного українця. Повірте, що в країні насправді більшість таких, хто хоче і відстоює вільні вибори», - звернувся Валентин Наливайченко до присутніх. Більше того, повідомив він, Україну підтримують міжнародні місії: Канадська місія спостерігачів, Міжнародна європейська мережа спостереження.«Україна відродиться, піде далі, як це бувало не один раз. І до нас не одне покоління виборювало краще майбутнє. Зараз наш час і ми обов’язково виборемо, переможемо, поведемо вперед Україну. Із цим я йду на вибори і це найменше, що я зобов’язаний зробити», - відзначив Наливайченко.Виступ Валентина Наливайченка викликав жваве обговорення серед лучан. Чимало з них ставили питання кандидату в Президенти України. Цікавило присутніх питання захисту держави, зокрема, якою лідер «Справедливості» як Верховний Головнокомандувач бачить майбутню армію.«Перше – професійні Збройні Сили. Друге – обов’язково запрацюють оборонні заводи. Ми будемо виготовляти знаряддя, обладнання та зброю для ЗСУ. Більше того, ми на передову командою відвезли протягом останніх двох років 7 модулів безпеки. Ці модулі виготовлені на українських підприємствах. Усередині є гаряча вода, вентиляція. Це ми зробили як громадський рух, а держава має працювати, аби всі були забезпечені достойними умовами під час несення служби», - констатував Наливайченко.Волинь – одна з областей, які чи не найбільше постраждали від російської агресії. Тому запитали лучани й про кроки до завершення війни, а також повернення Криму і Донбасу.Кандидат на пост Президента повідомив, що у пам’ять про полеглих має чіткий план деокупації територій, котрий складається з трьох блоків – посилення ЗСУ, захист військових та розвиток оборонних заводів, а також укладення дієвої міжнародної угоди з деокупації.«Я передбачаю примус і тиск на Росію, аби та вивела свої війська і спецслужби з України. Не гратися в «мінські домовленості» чи «нормандський формат», який так і не зібрався жодного разу, а рішуче та твердо діяти з міжнародними партнерами на найвищому рівні. Цю угоду я підготував ще до виборів. Більше того, я зустрівся з усіма європейськими партнерами, з усіма послами країн-членів ЄС і представив їм угоду. Ми разом будемо тиснути, примушувати Росію вивести війська. А Президент, насамперед в ООН, повинен домогтися не виділення кредитів під величезні відсотки, а відшкодування громадянам збитків від російської агресії», - зазначив Наливайченко. Так, Україна втратила 300 мільярдів доларів за час війни.Цікавилися у Валентина Наливайченка й баченням Верховної Ради України в майбутньому. Він, своєю чергою, каже, що кількість народних депутатів потрібно значно скоротити – хоча б на 30%, скасувати недоторканість депутатів, запровадити механізм відкликання депутатів, передбачити кримінальну відповідальність за «кнопкодавство» у парламенті. Лідер руху «Справедливість» повідомив, що у разі обрання його Главою Держави розпустить Верховну Раду, адже там є лише вдавана коаліція і всі голосують за проекти рішень за гроші.Не оминули й питання про «мінімалку» в Україні. Валентин Наливайченко вважає, що вона має бути вдвічі більшою від нинішньої, а далі ж потрібно запровадити щомісячну індексацію.«Насправді ціна підвищення пенсій та зарплат – знищення корупції у владі. Потрібно перестати розкрадати власну країну і запустити економіку. Має запрацювати двигун, який витягуватиме Україну з багнюки вгору», - каже він.Тож «Справедливість» пропонує чітку програму для покращення стану економіки, де серед пунктів – оборонна промисловість; транспорт, транзит, інфраструктура та зв’язок; ІТ-підприємства; аграрний сектор; машинобудування.«Так розвиваються сучасні та успішні країни. Настав час, щоб так розвивалася Україна», - підсумував Наливайченко.