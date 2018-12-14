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На Житомирщині під час пологів померли породілля і дитина

На Житомирщині під час пологів померли породілля і дитина
У Черняхові на Житомирщині під час пологів померла 36-річна жінка, а її дитина народилась мертвою.

Відтак, 18 березня слідчі розпочали розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками, - пише ГУНП у Житомирській області.

Підставою для початку кримінального провадження стали попередні висновки судово-медичної експертизи щодо причин смерті жінки та дитини. У першої розтин засвідчив, серед іншого, геморагічний шок, а в другої – асфіксію.

Встановлено, що 17 березня близько 5 ранку до Черняхівської лікарні з с. Пекарщини каретою «швидкої» була доставлена 36-річна жінка, вагітна четвертою дитиною. За попередніми відомостями, під час пологів у неї розпочалась сильна кровотеча, яка, серед іншого, й спричинила смерть.

Попередня кваліфікація події – ч.2 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає відповідальність від 5-річного обмеження волі до 3-річного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю строком до 3 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області

© Головне управління Національної поліції в Житомирській області: https://zt.npu.gov.ua/news/novini-z-rajoniv/u-chernyaxovi-policzejski-rozpochali-rozsliduvannya-obstavin-smerti-porodilli-ta-ditini/

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Теги: смерть, породілля, Житомирщина
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