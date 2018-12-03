Озброєний білорус хотів перетнути кордон на Волині





Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.



19 березня в пункті пропуску «Дольськ» громадянин Білорусі намагався провезти у своєму автомобілі холодну зброю у вигляді ножа.



Під час огляду позашляховика марки «Тойота» білоруської реєстрації, який слідував в Україну, прикордонники виявили цей предмет в бардачку.



Наразі ніж вилучили працівники компетентних органів на експертизу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі прикордонники знайшли в авто білоруса холодну зброю.Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.19 березня в пункті пропуску «Дольськ» громадянин Білорусі намагався провезти у своєму автомобілі холодну зброю у вигляді ножа.Під час огляду позашляховика марки «Тойота» білоруської реєстрації, який слідував в Україну, прикордонники виявили цей предмет в бардачку.Наразі ніж вилучили працівники компетентних органів на експертизу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію