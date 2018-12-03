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Озброєний білорус хотів перетнути кордон на Волині

Озброєний білорус хотів перетнути кордон на Волині
Луцькі прикордонники знайшли в авто білоруса холодну зброю.

Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.

19 березня в пункті пропуску «Дольськ» громадянин Білорусі намагався провезти у своєму автомобілі холодну зброю у вигляді ножа.

Під час огляду позашляховика марки «Тойота» білоруської реєстрації, який слідував в Україну, прикордонники виявили цей предмет в бардачку.

Наразі ніж вилучили працівники компетентних органів на експертизу.

Озброєний білорус хотів перетнути кордон на Волині
Озброєний білорус хотів перетнути кордон на Волині

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Теги: кордон, зброя
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