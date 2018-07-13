Судитимуть волинянина, який давав хабар поліцейському





Нагадаємо, в січні



Правопорушнику оголосили про підозру за ч.3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Нині матеріали провадження скеровані до суду.



Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянину, який давав хабар поліцейському, загрожує від 4 до 8 років тюрми.Нагадаємо, в січні правоохоронці викрили волинянина , котрий пропонував і надавав неправомірну вигоду заступнику одного із відділів поліції за вирішення питання про повернення майна вилученого під час обшуку по кримінальному провадженні, - інформує ГУНП у Волинській області.Правопорушнику оголосили про підозру за ч.3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Нині матеріали провадження скеровані до суду.Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

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