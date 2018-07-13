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Судитимуть волинянина, який давав хабар поліцейському

Судитимуть волинянина, який давав хабар поліцейському
Волинянину, який давав хабар поліцейському, загрожує від 4 до 8 років тюрми.

Нагадаємо, в січні правоохоронці викрили волинянина, котрий пропонував і надавав неправомірну вигоду заступнику одного із відділів поліції за вирішення питання про повернення майна вилученого під час обшуку по кримінальному провадженні, - інформує ГУНП у Волинській області.

Правопорушнику оголосили про підозру за ч.3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Нині матеріали провадження скеровані до суду.

Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.


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Теги: хабар, суд, поліцейський
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