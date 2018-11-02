У Києві 1-річний малюк провалився у відкритий люк





Небезпечний півтораметровийколодязь, в який впала дитина, знаходиться на вулиці Маршала Гречка, 14, - пишуть



Медики швидкої надали малюкові першу допомогу і доставили в одну зі столичних дитячих лікарень з діагнозом політравма.



Обставини події, яка ледь не завершилося трагедією встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на Подолі однорічний хлопчик провалився у відкритий каналізаційний колодязь.Небезпечний півтораметровийколодязь, в який впала дитина, знаходиться на вулиці Маршала Гречка, 14, - пишуть Факти Медики швидкої надали малюкові першу допомогу і доставили в одну зі столичних дитячих лікарень з діагнозом політравма.Обставини події, яка ледь не завершилося трагедією встановлюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію