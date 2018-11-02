У Києві 1-річний малюк провалився у відкритий люк
Сьогодні, 14:12
У Києві на Подолі однорічний хлопчик провалився у відкритий каналізаційний колодязь.
Небезпечний півтораметровийколодязь, в який впала дитина, знаходиться на вулиці Маршала Гречка, 14, - пишуть Факти.
Медики швидкої надали малюкові першу допомогу і доставили в одну зі столичних дитячих лікарень з діагнозом політравма.
Обставини події, яка ледь не завершилося трагедією встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Небезпечний півтораметровийколодязь, в який впала дитина, знаходиться на вулиці Маршала Гречка, 14, - пишуть Факти.
Медики швидкої надали малюкові першу допомогу і доставили в одну зі столичних дитячих лікарень з діагнозом політравма.
Обставини події, яка ледь не завершилося трагедією встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Судили лучанина, який оббрехав двох людей
Сьогодні, 14:50
У Києві 1-річний малюк провалився у відкритий люк
Сьогодні, 14:12
Четверо дітей волинського Героя виховує бабуся: волонтери просять зробити подарунок 10-річному хлопцеві
Сьогодні, 13:55