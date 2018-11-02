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У Києві 1-річний малюк провалився у відкритий люк

У Києві 1-річний малюк провалився у відкритий люк
У Києві на Подолі однорічний хлопчик провалився у відкритий каналізаційний колодязь.

Небезпечний півтораметровийколодязь, в який впала дитина, знаходиться на вулиці Маршала Гречка, 14, - пишуть Факти.

Медики швидкої надали малюкові першу допомогу і доставили в одну зі столичних дитячих лікарень з діагнозом політравма.

Обставини події, яка ледь не завершилося трагедією встановлюються.

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Теги: Київ, люк, дитина
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