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На Волині судитимуть сільського голову-хабарника, який дозволив зрізати ялинки на продаж

На Волині судитимуть сільського голову-хабарника, який дозволив зрізати ялинки на продаж
На Волині сільському голові загрожує кримінальна відповідальність за отримання неправомірної вигоди.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Слідчі детективи головного управління Нацполіції у Волинській області завершили досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України за фактом одержання сільським головою неправомірної вигоди за надання дозволу на зрізування ялинок на території ввіреної сільради.

Матеріали кримінального провадження скерували до суду.

Нагадаємо, в січні поліцейські спільно із співробітниками Управління Служби безпеки України у Волинській області викрили незаконну діяльність посадовця, котрий всупереч вимог законодавства, без рішення виконавчого комітету сільської ради, надав приватному підприємцю усний дозвіл на зрізування на території сільради ялинок з метою їх подальшої реалізації.

Сума неправомірної вигоди за видачу незаконного дозволу становила 12 тис. грн., котру посадовець отримував двома частинами.

На Волині судитимуть сільського голову-хабарника, який дозволив зрізати ялинки на продаж
На Волині судитимуть сільського голову-хабарника, який дозволив зрізати ялинки на продаж


"Слідчі детективи поліції Волині оголосили сільському голові про підозру в скоєні злочинів, передбачених ч.3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч.1 ст. 366 (службове підроблення) та Кримінального Кодексу України. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та зі спеціальною конфіскацією", - йдеться у повідомленні.

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Теги: хабар, поліція, прокуратура, СБУ
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