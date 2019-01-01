Яке луцьке кафе зацінив Олег Скрипка

Олегу Скрипці сподобався луцький ресторан «Шоу Базилік».



Про це він розповів у ефірі Луцького Радіо, - пише



Зокрема, він наголосив, що там, на його думку, дуже смачна кухня.



«Це дуже класний заклад. Мені сподобалось. Там було дуже смачно», – пояснив він.



Також Скрипка зізнався, що поселився у готелі «Україна». Раніше, як розповів музикант, він часто заходив у кафе «Карамель», яке знаходилось поруч. Втім, заклад закрили, і це Олега Скрипку розчарувало.



«Що відбувається? Поверніть «Карамель». Там були такі смачні смузі», – розповів він.



Окрім цього, Олег Скрипка зізнався, що любить волинський мед і завжди купує цей солодкий смаколик, коли приїжджає на Волинь.



«Волинський мед в мене завжди з собою. Вже цілий багажник запакував. Повезу додому», – сказав він.



Нагадаємо, концерт Олега Скрипки із оркестром НАОНІ відбудеться сьогодні о 19:00 годині в Волинському драмтеатрі.

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