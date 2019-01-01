Яке луцьке кафе зацінив Олег Скрипка
Сьогодні, 16:35
Відомому українському музиканту Олегу Скрипці сподобався луцький ресторан «Шоу Базилік».
Про це він розповів у ефірі Луцького Радіо, - пише Перший.
Зокрема, він наголосив, що там, на його думку, дуже смачна кухня.
«Це дуже класний заклад. Мені сподобалось. Там було дуже смачно», – пояснив він.
Також Скрипка зізнався, що поселився у готелі «Україна». Раніше, як розповів музикант, він часто заходив у кафе «Карамель», яке знаходилось поруч. Втім, заклад закрили, і це Олега Скрипку розчарувало.
«Що відбувається? Поверніть «Карамель». Там були такі смачні смузі», – розповів він.
Окрім цього, Олег Скрипка зізнався, що любить волинський мед і завжди купує цей солодкий смаколик, коли приїжджає на Волинь.
«Волинський мед в мене завжди з собою. Вже цілий багажник запакував. Повезу додому», – сказав він.
Нагадаємо, концерт Олега Скрипки із оркестром НАОНІ відбудеться сьогодні о 19:00 годині в Волинському драмтеатрі.
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Про це він розповів у ефірі Луцького Радіо, - пише Перший.
Зокрема, він наголосив, що там, на його думку, дуже смачна кухня.
«Це дуже класний заклад. Мені сподобалось. Там було дуже смачно», – пояснив він.
Також Скрипка зізнався, що поселився у готелі «Україна». Раніше, як розповів музикант, він часто заходив у кафе «Карамель», яке знаходилось поруч. Втім, заклад закрили, і це Олега Скрипку розчарувало.
«Що відбувається? Поверніть «Карамель». Там були такі смачні смузі», – розповів він.
Окрім цього, Олег Скрипка зізнався, що любить волинський мед і завжди купує цей солодкий смаколик, коли приїжджає на Волинь.
«Волинський мед в мене завжди з собою. Вже цілий багажник запакував. Повезу додому», – сказав він.
Нагадаємо, концерт Олега Скрипки із оркестром НАОНІ відбудеться сьогодні о 19:00 годині в Волинському драмтеатрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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