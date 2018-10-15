У Камені-Каширському сталася пожежа
Сьогодні, 18:31
У Камені-Каширському згоріла літня кухня.
Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
22 березня о 18:18 до служби порятунку за номером "101" надійшло повідомлення про пожежу літньої кухні у м. Камінь-Каширський на пров. Авторемонтний.
"Пожежу локалізовано рятувальниками 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського о 18:25 та повністю ліквідовано о 18:40.
Причина пожежі встановлюється", - повідомили рятувальники.
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Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
22 березня о 18:18 до служби порятунку за номером "101" надійшло повідомлення про пожежу літньої кухні у м. Камінь-Каширський на пров. Авторемонтний.
"Пожежу локалізовано рятувальниками 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського о 18:25 та повністю ліквідовано о 18:40.
Причина пожежі встановлюється", - повідомили рятувальники.
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