У Камені-Каширському сталася пожежа





Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.



22 березня о 18:18 до служби порятунку за номером "101" надійшло повідомлення про пожежу літньої кухні у м. Камінь-Каширський на пров. Авторемонтний.



"Пожежу локалізовано рятувальниками 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського о 18:25 та повністю ліквідовано о 18:40.

Причина пожежі встановлюється", - повідомили рятувальники.

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