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У Камені-Каширському сталася пожежа

У Камені-Каширському сталася пожежа
У Камені-Каширському згоріла літня кухня.

Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

22 березня о 18:18 до служби порятунку за номером "101" надійшло повідомлення про пожежу літньої кухні у м. Камінь-Каширський на пров. Авторемонтний.

"Пожежу локалізовано рятувальниками 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського о 18:25 та повністю ліквідовано о 18:40.
Причина пожежі встановлюється", - повідомили рятувальники.

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Теги: пожежа, вогонь, рятувальники
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