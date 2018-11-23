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Для собаки, яку у Луцьку знайшли посеред вулиці виснаженою, шукають господаря. ВІДЕО

Для собаки, яку у Луцьку знайшли посеред вулиці виснаженою, шукають господаря. ВІДЕО
Виснажену Беллу помітили небайдужі лучани і розмістили відео в мережі. Тварина була дуже худа та зовсім не мала шерсті.

Як виявилося пізніше, до такого стану собаку довів її господар. Зусиллями зоозахисників Беллу вдалося знайти та викупити у горе-хазяїна. Йдеться в сюжеті 12 каналу.

Зараз Беллі 3 роки. Нею опікується ветеринарка Яна. Розповідає – її улюблениця пережила багато, але зараз прекрасно почувається.

Вже півроку для Белли намагаються знайти нового господаря. Тому подарувати їй домашній затишок може кожен.

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Теги: собака, Белла, порятунок, господар
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Коментарі 1
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На переробку в Ласку, щоб яйця відрізали а потім на комбікорм в Ковель
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