Для собаки, яку у Луцьку знайшли посеред вулиці виснаженою, шукають господаря. ВІДЕО





Як виявилося пізніше, до такого стану собаку довів її господар. Зусиллями зоозахисників Беллу вдалося знайти та викупити у горе-хазяїна. Йдеться в сюжеті



Зараз Беллі 3 роки. Нею опікується ветеринарка Яна. Розповідає – її улюблениця пережила багато, але зараз прекрасно почувається.



Вже півроку для Белли намагаються знайти нового господаря. Тому подарувати їй домашній затишок може кожен.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виснажену Беллу помітили небайдужі лучани і розмістили відео в мережі. Тварина була дуже худа та зовсім не мала шерсті Як виявилося пізніше, до такого стану собаку довів її господар. Зусиллями зоозахисників Беллу вдалося знайти та викупити у горе-хазяїна. Йдеться в сюжеті 12 каналу Зараз Беллі 3 роки. Нею опікується ветеринарка Яна. Розповідає – її улюблениця пережила багато, але зараз прекрасно почувається.Вже півроку для Белли намагаються знайти нового господаря. Тому подарувати їй домашній затишок може кожен.

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