З Рівного полетів перший у цьому році рейс до Єгипту. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



"Із Мінська ми зазвичай вилітаємо, з Москви. Із Рівного вперше. Такі ж умови, але з Мінська нам було дорожче. Тому Рівне нас зачепило. У нас просто дуже великий аеропорт, а у вас такий маленький, акуратний, не згубишся. Ну годин шість їхали. Взагалі по кількості кілометрів недалеко, але з вашими дорогами їхали довго", – розповіла пасажирка літака Наталія Кєсіль.



На дорікання іноземної гості на дороги Рівненської області нам відповідає голова облдержадміністрації Олексій Муляренко, який приїхав провести родину на літак.



"Декілька років ми працюємо над дорогою Рівне-Сарни. На великий відсоток вона вже відновлена. В гарній якості. І в цьому році ми продовжимо роботи в цьому напрямку. В минулому році так само в напрямку Прикладників, це в напрямку Брестської області, якщо говорити про Білорусію, так само поклали 10 км нової дороги. Там залишилося ще декілька, щоб повністю з’єднати асфальтом до пункту пропуску "Україна-Білорусь", – каже Муляренко.



Зі 172 місць, що вміщує літак, на 35 придбали квитки громадяни Білорусі, повідомив нам директор аеропорту Ігор Насинюк. Родина з білоруського Бресту вперше вилітає саме з Рівного, пані Світлана ділиться своїми враженнями.



"Чесно кажучи, трохи нагадує СРСР. Хотілося б, напевно, якоїсь модернізації. Ну, впринципі, головне – долетіти", – сказала пасажирка літака Світлана Кароль.



О 12:08 літак прибуває з Єгипту. Виходить одна пасажирка. Тим часом у холі триває реєстрація пасажирів та багажу, а також фуршет. Новинка цього сезону - i поява багажного відділення.



"По-новому відділяється багаж від пасажира, як має бути по закону, в цивілізованих аеропортах. Багаж відділився і потім людина йде на другий сектор, на реєстрацію і на паспортний контроль. Плануємо з травня місяця і Анталію, і також продовжувать Єгипет. Плануємо рейсів 2-3 на тиждень", – розповів директор рівненського аеропорту Ігор Насинюк.



Вильоти в Шарм-Ель-Шейх відбуватимуться щосуботи, організовуватиме їх туроператор "Join Up", здійснюватиме авіакомпанія "Буковина" на двох літаках «Mак Дуглас».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З рейсу до Шарм-Ель-Шейху стартував учора, 23 березня, сезон на рівненському летовищі. На смугу літак приземлився о 12:08, а відлетів по 14 годині. Усього він вміщує 172 пасажирів.Про це йдеться у сюжеті UA.Рівне "Із Мінська ми зазвичай вилітаємо, з Москви. Із Рівного вперше. Такі ж умови, але з Мінська нам було дорожче. Тому Рівне нас зачепило. У нас просто дуже великий аеропорт, а у вас такий маленький, акуратний, не згубишся. Ну годин шість їхали. Взагалі по кількості кілометрів недалеко, але з вашими дорогами їхали довго", – розповіла пасажирка літакаНа дорікання іноземної гості на дороги Рівненської області нам відповідає голова облдержадміністрації, який приїхав провести родину на літак."Декілька років ми працюємо над дорогою Рівне-Сарни. На великий відсоток вона вже відновлена. В гарній якості. І в цьому році ми продовжимо роботи в цьому напрямку. В минулому році так само в напрямку Прикладників, це в напрямку Брестської області, якщо говорити про Білорусію, так само поклали 10 км нової дороги. Там залишилося ще декілька, щоб повністю з’єднати асфальтом до пункту пропуску "Україна-Білорусь", – каже Муляренко.Зі 172 місць, що вміщує літак, на 35 придбали квитки громадяни Білорусі, повідомив нам директор аеропорту Ігор Насинюк. Родина з білоруського Бресту вперше вилітає саме з Рівного, пані Світлана ділиться своїми враженнями."Чесно кажучи, трохи нагадує СРСР. Хотілося б, напевно, якоїсь модернізації. Ну, впринципі, головне – долетіти", – сказала пасажирка літакаО 12:08 літак прибуває з Єгипту. Виходить одна пасажирка. Тим часом у холі триває реєстрація пасажирів та багажу, а також фуршет. Новинка цього сезону - i поява багажного відділення."По-новому відділяється багаж від пасажира, як має бути по закону, в цивілізованих аеропортах. Багаж відділився і потім людина йде на другий сектор, на реєстрацію і на паспортний контроль. Плануємо з травня місяця і Анталію, і також продовжувать Єгипет. Плануємо рейсів 2-3 на тиждень", – розповів директор рівненського аеропортуВильоти в Шарм-Ель-Шейх відбуватимуться щосуботи, організовуватиме їх туроператор "Join Up", здійснюватиме авіакомпанія "Буковина" на двох літаках «Mак Дуглас».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію