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«Промінь» пропонує вишуканий зал для святкування особливих подій*

«Промінь» пропонує вишуканий зал для святкування особливих подій*
Особливі дати хочеться зустріти у відповідній атмосфері. Тому ресторан-караоке George’s Club запрошує всіх бажаючих відсвяткувати і запам’ятати свій важливий день надовго.

Зал на 100 місць, вишукана атмосфера і відмінний сервіс. Смачна європейська кухня, димні кальяни і широка карта напоїв.

Заклад працює щодня з 18:00 до 06:00. З 22:00 розпочинається програма, під час якої гості співають улюблені пісні в порядку черговості.

Для бронювання столиків телефонуйте: +380 (50) 490 77 14.

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Теги: Промінь, George’s Club
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