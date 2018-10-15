«Промінь» пропонує вишуканий зал для святкування особливих подій*
24 березень, 23:29
Особливі дати хочеться зустріти у відповідній атмосфері. Тому ресторан-караоке George’s Club запрошує всіх бажаючих відсвяткувати і запам’ятати свій важливий день надовго.
Зал на 100 місць, вишукана атмосфера і відмінний сервіс. Смачна європейська кухня, димні кальяни і широка карта напоїв.
Заклад працює щодня з 18:00 до 06:00. З 22:00 розпочинається програма, під час якої гості співають улюблені пісні в порядку черговості.
Для бронювання столиків телефонуйте: +380 (50) 490 77 14.
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Зал на 100 місць, вишукана атмосфера і відмінний сервіс. Смачна європейська кухня, димні кальяни і широка карта напоїв.
Заклад працює щодня з 18:00 до 06:00. З 22:00 розпочинається програма, під час якої гості співають улюблені пісні в порядку черговості.
Для бронювання столиків телефонуйте: +380 (50) 490 77 14.
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