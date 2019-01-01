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Який вигляд має «Пузата хата» у Луцьку. ФОТО

Який вигляд має «Пузата хата» у Луцьку. ФОТО
Ресторан «Пузата хата» у Луцьку займає більше половини 5 поверху центрального універмагу і може за раз нагодувати 130 людей.

Відкриття ресторану заплановане на 11:00 понеділка, 25 березня, - пише Перший.

Тут – велика лінія роздачі, бар з алкогольними напоями, кавою і чаєм. Окремо – арт-галетеря, де наразі готується виставка луцької художниці Алли Харчук.

Заклад розташований на 5-му поверсі, де раніше були ресторан «СУШИЯ», кафе «Зерно», фаст-фуд «Chicken Hut», і ресторан швидкої кухні «Вареники ТУТ».

Загалом заклад розрахований на 130 місць. Він буде працювати щодня з 9:30 до 22:00. Як повідомили в адміністрації закладу, наскільки доцільний такий графік – ще будуть вивчати і потім, можливо, його змінять.

Нагадаємо, про відкриття «Пузатої хати» у Луцьку стало відомо наприкінці грудня 2018 року. Тоді з п’ятого поверху почали виселяти заклади: ресторан «СУШИЯ», кафе «Зерно», фаст-фуд «Chicken Hut». Кафе «Вареники ТУТ» з’їхало кількома місяцями раніше.

Який вигляд має «Пузата хата» у Луцьку. ФОТО
Який вигляд має «Пузата хата» у Луцьку. ФОТО
Який вигляд має «Пузата хата» у Луцьку. ФОТО
Який вигляд має «Пузата хата» у Луцьку. ФОТО
Який вигляд має «Пузата хата» у Луцьку. ФОТО
Який вигляд має «Пузата хата» у Луцьку. ФОТО
Який вигляд має «Пузата хата» у Луцьку. ФОТО
Який вигляд має «Пузата хата» у Луцьку. ФОТО
Який вигляд має «Пузата хата» у Луцьку. ФОТО
Який вигляд має «Пузата хата» у Луцьку. ФОТО
Який вигляд має «Пузата хата» у Луцьку. ФОТО
Який вигляд має «Пузата хата» у Луцьку. ФОТО
Який вигляд має «Пузата хата» у Луцьку. ФОТО
Який вигляд має «Пузата хата» у Луцьку. ФОТО
Який вигляд має «Пузата хата» у Луцьку. ФОТО
Який вигляд має «Пузата хата» у Луцьку. ФОТО
Який вигляд має «Пузата хата» у Луцьку. ФОТО
Який вигляд має «Пузата хата» у Луцьку. ФОТО

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Теги: їжа, заклад, Луцьк, відкриття
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