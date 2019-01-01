У яких районах Волині продовжує вирувати грип
Сьогодні, 13:36
На Волині зменшилась кількість хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).
За останній тиждень зареєстровано близько 5,2 тисячі випадків захворювання ГРВІ та грипом, захворюваність залишилась на рівні минулого тижня, - інформує Волинський лабораторний центр МОЗ України.
Незначні перевищення епідемічних порогів спостерігають: у Ковельському районі (на 12%), Рожищенському районі (на 8%) у Шацькому та Любомльському районах на 2 – 3%. Найнижчі показники захворюваності у Локачинському, Старовижівському, Ратнівському, Іваничівському районах та Нововолинську.
Серед захворілих за попередній тиждень, 66% становлять діти до 17 років (3410 осіб). Найбільше уражена група – це школярі (61% від захворілих дітей). Закладів, у котрих тимчасово призупинено навчально-виховний процес в зв’язку із відсутністю дітей по хворобі на ГРВІ та грип, на сьогодні в області немає.
Кількість госпіталізованих в порівнянні з минулим тижнем зменшилась на 8% та становить 92 особи проти 100.
З початку епідемічного сезону, котрий розпочався 1 жовтня 2018 року перехворіло понад 133 тис. волинян – це 13% населення області.
В нинішньому епідемічному сезоні фахівцями вірусологічної лабораторії досліджено зразки матеріалу від 45 пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, 24,4 % із них виявилися позитивними. Серед усіх знахідок абсолютно домінують віруси грипу типу А. Саме цей вірус визначено у 11 волинян.
З 1 жовтня 2018 року проти грипу на Волині вакциновано 1428 осіб, в т. ч. 229 дітей до 17років (16% від загальної кількості). Прищеплено лише 0,14% населення області.
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За останній тиждень зареєстровано близько 5,2 тисячі випадків захворювання ГРВІ та грипом, захворюваність залишилась на рівні минулого тижня, - інформує Волинський лабораторний центр МОЗ України.
Незначні перевищення епідемічних порогів спостерігають: у Ковельському районі (на 12%), Рожищенському районі (на 8%) у Шацькому та Любомльському районах на 2 – 3%. Найнижчі показники захворюваності у Локачинському, Старовижівському, Ратнівському, Іваничівському районах та Нововолинську.
Серед захворілих за попередній тиждень, 66% становлять діти до 17 років (3410 осіб). Найбільше уражена група – це школярі (61% від захворілих дітей). Закладів, у котрих тимчасово призупинено навчально-виховний процес в зв’язку із відсутністю дітей по хворобі на ГРВІ та грип, на сьогодні в області немає.
Кількість госпіталізованих в порівнянні з минулим тижнем зменшилась на 8% та становить 92 особи проти 100.
З початку епідемічного сезону, котрий розпочався 1 жовтня 2018 року перехворіло понад 133 тис. волинян – це 13% населення області.
В нинішньому епідемічному сезоні фахівцями вірусологічної лабораторії досліджено зразки матеріалу від 45 пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, 24,4 % із них виявилися позитивними. Серед усіх знахідок абсолютно домінують віруси грипу типу А. Саме цей вірус визначено у 11 волинян.
З 1 жовтня 2018 року проти грипу на Волині вакциновано 1428 осіб, в т. ч. 229 дітей до 17років (16% від загальної кількості). Прищеплено лише 0,14% населення області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У яких районах Волині продовжує вирувати грип
Сьогодні, 13:36