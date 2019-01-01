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У яких районах Волині продовжує вирувати грип

У яких районах Волині продовжує вирувати грип
На Волині зменшилась кількість хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).

За останній тиждень зареєстровано близько 5,2 тисячі випадків захворювання ГРВІ та грипом, захворюваність залишилась на рівні минулого тижня, - інформує Волинський лабораторний центр МОЗ України.

Незначні перевищення епідемічних порогів спостерігають: у Ковельському районі (на 12%), Рожищенському районі (на 8%) у Шацькому та Любомльському районах на 2 – 3%. Найнижчі показники захворюваності у Локачинському, Старовижівському, Ратнівському, Іваничівському районах та Нововолинську.

Серед захворілих за попередній тиждень, 66% становлять діти до 17 років (3410 осіб). Найбільше уражена група – це школярі (61% від захворілих дітей). Закладів, у котрих тимчасово призупинено навчально-виховний процес в зв’язку із відсутністю дітей по хворобі на ГРВІ та грип, на сьогодні в області немає.

Кількість госпіталізованих в порівнянні з минулим тижнем зменшилась на 8% та становить 92 особи проти 100.

З початку епідемічного сезону, котрий розпочався 1 жовтня 2018 року перехворіло понад 133 тис. волинян – це 13% населення області.

В нинішньому епідемічному сезоні фахівцями вірусологічної лабораторії досліджено зразки матеріалу від 45 пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, 24,4 % із них виявилися позитивними. Серед усіх знахідок абсолютно домінують віруси грипу типу А. Саме цей вірус визначено у 11 волинян.

З 1 жовтня 2018 року проти грипу на Волині вакциновано 1428 осіб, в т. ч. 229 дітей до 17років (16% від загальної кількості). Прищеплено лише 0,14% населення області.

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Теги: грип, Волинь
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