Перехід на літній час 2019: коли переводять годинники в Україні
Сьогодні, 18:35
Перехід на літній час у 2019 році в Україні відбудеться в останню неділю березня.
Українці переведуть стрілки годинника на одну годину вперед. А це означає, що спати будемо на годину менше, - пише 24 канал.
Щороку українці переходять на літній час в останню неділю березня, а на зимовий – в останню неділю жовтня. Тож цього року годинники переведуть в ніч з 30 на 31 березня о 3 ранку на одну годину вперед.
Через те, що людям треба вставати на годину раніше – це особливо важко сприймається організмом. Часто звучать скарги на втомлюваність, зниження працездатності, дратівливість і депресію. Найбільше годинну зміну в часі відчувають на собі люди, що мають проблеми з кров'яним тиском та захворювання серця – їм треба бути особливо уважними.
Експерти радять починати адаптовуватися хоча б за тиждень до переведення годинників.
Як легко перейти на літній час: поради
1. Лягайте спати щодня на 15 хвилин раніше, ніж напередодні.
2. Забезпечте собі умови для засинання: провітріть приміщення, засинайте в тиші і темряві, не користуйтеся гаджетами перед сном.
3. Ідеальна температура для сну – не більше 18-20 градусів за Цельсієм.
4. Не стимулюйте організм перед сном міцним чаєм, кавою чи алкогольними напоями.
5. Вечеряйте не пізніше, ніж за 2-3 години перед сном.
6. Влаштуйте собі піші прогулянки на свіжому повітрі.
7. Перед переведенням годинників підготуйте собі сніданок і одяг звечора, щоб зекономити трохи часу зранку.
8. Увімкніть зранку ритмічну музику, вона забезпечить вам бадьорий підйом і надасть позитивної енергії на весь робочий день.
9. Легко прожене сонливість контрастний душ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Українці переведуть стрілки годинника на одну годину вперед. А це означає, що спати будемо на годину менше, - пише 24 канал.
Щороку українці переходять на літній час в останню неділю березня, а на зимовий – в останню неділю жовтня. Тож цього року годинники переведуть в ніч з 30 на 31 березня о 3 ранку на одну годину вперед.
Через те, що людям треба вставати на годину раніше – це особливо важко сприймається організмом. Часто звучать скарги на втомлюваність, зниження працездатності, дратівливість і депресію. Найбільше годинну зміну в часі відчувають на собі люди, що мають проблеми з кров'яним тиском та захворювання серця – їм треба бути особливо уважними.
Експерти радять починати адаптовуватися хоча б за тиждень до переведення годинників.
Як легко перейти на літній час: поради
1. Лягайте спати щодня на 15 хвилин раніше, ніж напередодні.
2. Забезпечте собі умови для засинання: провітріть приміщення, засинайте в тиші і темряві, не користуйтеся гаджетами перед сном.
3. Ідеальна температура для сну – не більше 18-20 градусів за Цельсієм.
4. Не стимулюйте організм перед сном міцним чаєм, кавою чи алкогольними напоями.
5. Вечеряйте не пізніше, ніж за 2-3 години перед сном.
6. Влаштуйте собі піші прогулянки на свіжому повітрі.
7. Перед переведенням годинників підготуйте собі сніданок і одяг звечора, щоб зекономити трохи часу зранку.
8. Увімкніть зранку ритмічну музику, вона забезпечить вам бадьорий підйом і надасть позитивної енергії на весь робочий день.
9. Легко прожене сонливість контрастний душ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для школярів*
Сьогодні, 18:42
Користь для довкілля і «тімбілдингу»: фірма з Луцька у вихідний висадила гектар лісу. ФОТО
Сьогодні, 18:36
Перехід на літній час 2019: коли переводять годинники в Україні
Сьогодні, 18:35
Скільки платять безробітним волинянам
Сьогодні, 18:30
Лучан кличуть послухати шедеври класичної та народної музики
Сьогодні, 18:22