Перехід на літній час 2019: коли переводять годинники в Україні





Українці переведуть стрілки годинника на одну годину вперед. А це означає, що спати будемо на годину менше, - пише



Щороку українці переходять на літній час в останню неділю березня, а на зимовий – в останню неділю жовтня. Тож цього року годинники переведуть в ніч з 30 на 31 березня о 3 ранку на одну годину вперед.



Через те, що людям треба вставати на годину раніше – це особливо важко сприймається організмом. Часто звучать скарги на втомлюваність, зниження працездатності, дратівливість і депресію. Найбільше годинну зміну в часі відчувають на собі люди, що мають проблеми з кров'яним тиском та захворювання серця – їм треба бути особливо уважними.



Експерти радять починати адаптовуватися хоча б за тиждень до переведення годинників.



Як легко перейти на літній час: поради

1. Лягайте спати щодня на 15 хвилин раніше, ніж напередодні.



2. Забезпечте собі умови для засинання: провітріть приміщення, засинайте в тиші і темряві, не користуйтеся гаджетами перед сном.



3. Ідеальна температура для сну – не більше 18-20 градусів за Цельсієм.



4. Не стимулюйте організм перед сном міцним чаєм, кавою чи алкогольними напоями.



5. Вечеряйте не пізніше, ніж за 2-3 години перед сном.



6. Влаштуйте собі піші прогулянки на свіжому повітрі.



7. Перед переведенням годинників підготуйте собі сніданок і одяг звечора, щоб зекономити трохи часу зранку.



8. Увімкніть зранку ритмічну музику, вона забезпечить вам бадьорий підйом і надасть позитивної енергії на весь робочий день.



9. Легко прожене сонливість контрастний душ.

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