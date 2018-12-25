На Харківщині Volkswagen збив трьох людей, які штовхали автівку
Сьогодні, 16:18
У Харківській області Volkswagen збив трьох людей, які штовхали автомобіль.
Про це інформує ГУНП у Харківській області.
Так, ДТП сталася 25 березня о 20:19 поблизу селища Купєваха Харківської області на автошляху "Харків-Суми".
"59-річний водій автомобілю Volkswagen T5, рухаючись в попутному напрямку, скоїв наїзд на автомобіль "ВАЗ-2106", який штовхали по проїжджій частині троє потерпілих в напрямку міста Охтирка Сумської області", - йдеться в повідомленні.
Від отриманих травм 22-річний хлопець загинув на місці, 26 та 32-річні постраждалі отримали переломи та забої. Їх госпіталізували. За даними поліції, стан здоров'я обох постраждалих задовільний.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
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Про це інформує ГУНП у Харківській області.
Так, ДТП сталася 25 березня о 20:19 поблизу селища Купєваха Харківської області на автошляху "Харків-Суми".
"59-річний водій автомобілю Volkswagen T5, рухаючись в попутному напрямку, скоїв наїзд на автомобіль "ВАЗ-2106", який штовхали по проїжджій частині троє потерпілих в напрямку міста Охтирка Сумської області", - йдеться в повідомленні.
Від отриманих травм 22-річний хлопець загинув на місці, 26 та 32-річні постраждалі отримали переломи та забої. Їх госпіталізували. За даними поліції, стан здоров'я обох постраждалих задовільний.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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