На Харківщині Volkswagen збив трьох людей, які штовхали автівку

У Харківській області Volkswagen збив трьох людей, які штовхали автомобіль.Про це інформує ГУНП у Харківській області.Так, ДТП сталася 25 березня о 20:19 поблизу селища Купєваха Харківської області на автошляху "Харків-Суми"."59-річний водій автомобілю Volkswagen T5, рухаючись в попутному напрямку, скоїв наїзд на автомобіль "ВАЗ-2106", який штовхали по проїжджій частині троє потерпілих в напрямку міста Охтирка Сумської області", - йдеться в повідомленні.Від отриманих травм 22-річний хлопець загинув на місці, 26 та 32-річні постраждалі отримали переломи та забої. Їх госпіталізували. За даними поліції, стан здоров'я обох постраждалих задовільний.За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.