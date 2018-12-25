вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Харківщині Volkswagen збив трьох людей, які штовхали автівку

На Харківщині Volkswagen збив трьох людей, які штовхали автівку
У Харківській області Volkswagen збив трьох людей, які штовхали автомобіль.

Про це інформує ГУНП у Харківській області.

Так, ДТП сталася 25 березня о 20:19 поблизу селища Купєваха Харківської області на автошляху "Харків-Суми".

"59-річний водій автомобілю Volkswagen T5, рухаючись в попутному напрямку, скоїв наїзд на автомобіль "ВАЗ-2106", який штовхали по проїжджій частині троє потерпілих в напрямку міста Охтирка Сумської області", - йдеться в повідомленні.

Від отриманих травм 22-річний хлопець загинув на місці, 26 та 32-річні постраждалі отримали переломи та забої. Їх госпіталізували. За даними поліції, стан здоров'я обох постраждалих задовільний.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, аварія, Харківщна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині Volkswagen збив трьох людей, які штовхали автівку
Сьогодні, 16:18
У Луцьку шукають свідків аварії
Сьогодні, 15:49
У Луцьку проходить всеукраїнський волейбольний турнір. ФОТО
Сьогодні, 15:33
Лучанка, яка зіграла роль у серіалі «Школа», їде у фан-тур Україною
Сьогодні, 15:26
Поблизу Луцька незабаром відкриють новий ресторан
Сьогодні, 15:08
Схожі новини
Подробиці аварії на Волині, у якій рятувальники «вирізали» з авто водія Подробиці аварії на Волині, у якій рятувальники «вирізали» з авто водія
17 січень, 09:36
Розшукують свідків: у Луцьку невідомий протаранив авто і втік. ФОТО Розшукують свідків: у Луцьку невідомий протаранив авто і втік. ФОТО
25 грудень, 2018, 08:20
У Луцьку шукають винуватця аварії, який протаранив бус У Луцьку шукають винуватця аварії, який протаранив бус
25 листопад, 2018, 15:20
Масштабна аварія в Києві: пошкоджені 17 автівок. ФОТО Масштабна аварія в Києві: пошкоджені 17 автівок. ФОТО
23 жовтень, 2018, 10:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині Volkswagen збив трьох людей, які штовхали автівку
Сьогодні, 16:18
 0
У Луцьку шукають свідків аварії
Сьогодні, 15:49
 0
У Луцьку проходить всеукраїнський волейбольний турнір. ФОТО
Сьогодні, 15:33
 0
Лучанка, яка зіграла роль у серіалі «Школа», їде у фан-тур Україною
Сьогодні, 15:26
 0
Поблизу Луцька незабаром відкриють новий ресторан
Сьогодні, 15:08
 0
Медіа
відео
1/8