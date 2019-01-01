вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Промені» відбудеться захід про концепцію життя в стилі «нуль відходів»*

У «Промені» відбудеться захід про концепцію життя в стилі «нуль відходів»*
14 квітня на 1-му поверсі РЦ «Промінь» (в правому крилі) відбудеться захід Fest Zero Waste.

Про це повідомляє прес-служба розважального центру.

Мета заходу – ознайомити лучан з філософією zero waste – концепція життя в стилі «нуль відходів» з ціллю збереження екології та ресурсів.

В програмі заходу – продаж екологічних продуктів на заміну побутовим речам, здорова їжа без пластикового упакування, продаж вживаних речей, перегляд фільму та лекторій.

Теми лекцій такі:

«Різниця натуральної косметики та мас-маркету» та майстер-клас з виготовлення домашньої зубної пасти від Олени Голоденки, Green Valerie;

«Sustainable Fashion» дизайнерка та засновниця проекту Sustainable Fashion Pad Яна Червінська;

«Zero Waste: що це і для чого», Леся Хомяк, перший в Україні магазин товарів в стилі «Нуль відходів» Ozero;

«Домашнє компостування», Олександра Патлач, ГО «Зелена Генерація».

Катерина Демидюк, одна із організаторів: «Сьогодні вираз zero waste стає модним і асоціюються у нас з чимось екологічним. Що ж це насправді означає і хто такі «зіровейстери»?

Zero waste поняття прийшло до нас з Америки і включає в себе 5 правил завдяки яким, ми люди, можемо боротися з системою надмірного споживання і берегти ресурси Землі.

Тож закликають прийти на захід і дізнатися більше про те, як можливо прожити день без поліетиленового пакета чи пластикової пляшки.

Захід розпочнеться о 12:00 та завершиться о 21:00.

Організатори: команда Zero Waste Lutsk, РЦ «Промінь», FeelGood Agency, Simple.

Вхід вільний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: zero waste, Промінь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 27 березня
Сьогодні, 19:00
Де харчувалися в Ковелі 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:43
У «Промені» відбудеться захід про концепцію життя в стилі «нуль відходів»*
Сьогодні, 18:30
У Луцьку на Карпенка-Карого просять відремонтувати знищений тротуар
Сьогодні, 18:20
Взялися за реставрацію храму на Волині, який раніше належав МП. ФОТО
Сьогодні, 18:16
Схожі новини
Лучанка, яка зіграла роль у серіалі «Школа», їде у фан-тур Україною Лучанка, яка зіграла роль у серіалі «Школа», їде у фан-тур Україною
Сьогодні, 15:26
У «Промені» організовують особливі святкування дня народження для дітей* У «Промені» організовують особливі святкування дня народження для дітей*
25 березень, 16:45
У луцький «Промінь» приїдуть актори серіалу «Школа»* У луцький «Промінь» приїдуть актори серіалу «Школа»*
16 березень, 11:22
У «Промені» відбудеться фан-зустріч з акторами серіалу «Школа»*
08 березень, 20:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Історія успіху: як юний лучанин став професійним гонщинком. ФОТО
25 березень, 14:40
 1
За три місяці волинські виконавці «вибили» з боржників майже 15 000 000 гривень аліментів
Сьогодні, 19:43
 0
Волинянка стала чемпіонкою України зі спортивної ходьби
Сьогодні, 19:33
 0
У «Промені» відбудеться сімейний майстер-клас*
Сьогодні, 19:20
 0
Скандальна співачка MARUV після перемоги на премії YUNA поїхала в Росію
Сьогодні, 19:16
 0
Медіа
відео
1/8