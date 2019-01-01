У «Промені» відбудеться захід про концепцію життя в стилі «нуль відходів»*

14 квітня на 1-му поверсі РЦ «Промінь» (в правому крилі) відбудеться захід Fest Zero Waste.Про це повідомляє прес-служба розважального центру.Мета заходу – ознайомити лучан з філософією zero waste – концепція життя в стилі «нуль відходів» з ціллю збереження екології та ресурсів.В програмі заходу – продаж екологічних продуктів на заміну побутовим речам, здорова їжа без пластикового упакування, продаж вживаних речей, перегляд фільму та лекторій.Теми лекцій такі:«Різниця натуральної косметики та мас-маркету» та майстер-клас з виготовлення домашньої зубної пасти від, Green Valerie;«Sustainable Fashion» дизайнерка та засновниця проекту Sustainable Fashion Pad«Zero Waste: що це і для чого»,, перший в Україні магазин товарів в стилі «Нуль відходів» Ozero;«Домашнє компостування»,, ГО «Зелена Генерація»., одна із організаторів: «Сьогодні вираз zero waste стає модним і асоціюються у нас з чимось екологічним. Що ж це насправді означає і хто такі «зіровейстери»?Zero waste поняття прийшло до нас з Америки і включає в себе 5 правил завдяки яким, ми люди, можемо боротися з системою надмірного споживання і берегти ресурси Землі.Тож закликають прийти на захід і дізнатися більше про те, як можливо прожити день без поліетиленового пакета чи пластикової пляшки.Захід розпочнеться о 12:00 та завершиться о 21:00.Організатори: команда Zero Waste Lutsk, РЦ «Промінь», FeelGood Agency, Simple.Вхід вільний.