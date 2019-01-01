У «Промені» відбудеться захід про концепцію життя в стилі «нуль відходів»*
Сьогодні, 18:30
14 квітня на 1-му поверсі РЦ «Промінь» (в правому крилі) відбудеться захід Fest Zero Waste.
Про це повідомляє прес-служба розважального центру.
Мета заходу – ознайомити лучан з філософією zero waste – концепція життя в стилі «нуль відходів» з ціллю збереження екології та ресурсів.
В програмі заходу – продаж екологічних продуктів на заміну побутовим речам, здорова їжа без пластикового упакування, продаж вживаних речей, перегляд фільму та лекторій.
Теми лекцій такі:
«Різниця натуральної косметики та мас-маркету» та майстер-клас з виготовлення домашньої зубної пасти від Олени Голоденки, Green Valerie;
«Sustainable Fashion» дизайнерка та засновниця проекту Sustainable Fashion Pad Яна Червінська;
«Zero Waste: що це і для чого», Леся Хомяк, перший в Україні магазин товарів в стилі «Нуль відходів» Ozero;
«Домашнє компостування», Олександра Патлач, ГО «Зелена Генерація».
Катерина Демидюк, одна із організаторів: «Сьогодні вираз zero waste стає модним і асоціюються у нас з чимось екологічним. Що ж це насправді означає і хто такі «зіровейстери»?
Zero waste поняття прийшло до нас з Америки і включає в себе 5 правил завдяки яким, ми люди, можемо боротися з системою надмірного споживання і берегти ресурси Землі.
Тож закликають прийти на захід і дізнатися більше про те, як можливо прожити день без поліетиленового пакета чи пластикової пляшки.
Захід розпочнеться о 12:00 та завершиться о 21:00.
Організатори: команда Zero Waste Lutsk, РЦ «Промінь», FeelGood Agency, Simple.
Вхід вільний.
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Про це повідомляє прес-служба розважального центру.
Мета заходу – ознайомити лучан з філософією zero waste – концепція життя в стилі «нуль відходів» з ціллю збереження екології та ресурсів.
В програмі заходу – продаж екологічних продуктів на заміну побутовим речам, здорова їжа без пластикового упакування, продаж вживаних речей, перегляд фільму та лекторій.
Теми лекцій такі:
«Різниця натуральної косметики та мас-маркету» та майстер-клас з виготовлення домашньої зубної пасти від Олени Голоденки, Green Valerie;
«Sustainable Fashion» дизайнерка та засновниця проекту Sustainable Fashion Pad Яна Червінська;
«Zero Waste: що це і для чого», Леся Хомяк, перший в Україні магазин товарів в стилі «Нуль відходів» Ozero;
«Домашнє компостування», Олександра Патлач, ГО «Зелена Генерація».
Катерина Демидюк, одна із організаторів: «Сьогодні вираз zero waste стає модним і асоціюються у нас з чимось екологічним. Що ж це насправді означає і хто такі «зіровейстери»?
Zero waste поняття прийшло до нас з Америки і включає в себе 5 правил завдяки яким, ми люди, можемо боротися з системою надмірного споживання і берегти ресурси Землі.
Тож закликають прийти на захід і дізнатися більше про те, як можливо прожити день без поліетиленового пакета чи пластикової пляшки.
Захід розпочнеться о 12:00 та завершиться о 21:00.
Організатори: команда Zero Waste Lutsk, РЦ «Промінь», FeelGood Agency, Simple.
Вхід вільний.
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У «Промені» відбудеться захід про концепцію життя в стилі «нуль відходів»*
Сьогодні, 18:30