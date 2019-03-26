Аварія у Харкові: Зайцева подала апеляцію

Олена Зайцева, яку засудили до 10 років в’язниці за смертельне ДТП у центрі Харкова, подала апеляцію.



Інформацію про надходження апеляційної скарги до Київського райсуду підтвердила керівниця апарату суду Наталя Бардіна, - повідомляють



Проте Бардіна не уточнила про що йде мова в апеляційній скарзі.



Скаргу скерують до Харківського апеляційного суду.



– 26 березня 2019 року в Київський районний суд Харкова надійшла апеляційна скарга обвинуваченої Олени Зайцевої та її захисника Юлії Плетньової на вирок Київського районного суду, – повідомляє прес-служба Київського райсуду.



До слова, в суді першої інстанції Зайцеву захищали адвокати Юлія Козир та Євген Мельниченко. Вони більше не представляють її інтереси.



Нагадаємо, Генадія Дронова засуджено до 10 років позбавлення волі. Олену Зайцеву засудили до максимуму – 10 років в’язниці та плюс три роки позбавлення права керування ТС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , яку засудили до 10 років в’язниці за смертельне ДТП у центрі Харкова, подала апеляцію.Інформацію про надходження апеляційної скарги до Київського райсуду підтвердила керівниця апарату суду, - повідомляють Факти Проте Бардіна не уточнила про що йде мова в апеляційній скарзі.Скаргу скерують до Харківського апеляційного суду.– 26 березня 2019 року в Київський районний суд Харкова надійшла апеляційна скарга обвинуваченої Олени Зайцевої та її захисника Юлії Плетньової на вирок Київського районного суду, – повідомляє прес-служба Київського райсуду.До слова, в суді першої інстанції Зайцеву захищали адвокатита. Вони більше не представляють її інтереси.Нагадаємо,засуджено до 10 років позбавлення волі. Олену Зайцеву засудили до максимуму – 10 років в’язниці та плюс три роки позбавлення права керування ТС.

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