Монетизація субсидій: у кого можуть забрати живі гроші

Андрій Рева заявив, що боржникам, які отримали гроші в рамках програми монетизації субсидій, можуть скасувати такий вид допомоги.



Він заявив, що сьогодні діє закон, який не дозволяє призначати субсидію на наступний період, якщо у субсидіанта є заборгованість на суму більше 340 грн, - пишуть



– Отже, якщо ви отримуєте субсидію і у вас виникла заборгованість по сплаті за житлово-комунальні послуги, допоки ви не погасите цю заборгованість, субсидія на наступний термін просто не буде призначена, – сказав Рева.



Міністр соцполітики додав, що у постанову внесуть зміни для того, аби громадяни із заборгованістю просто отримували безготівкову субсидію.



Якщо ж борг буде погашено, то господарство знову отримуватиме субсидію у вигляді “живих грошей”. Як люди використовують монетизовані субсидії стане зрозумілим лише після 15 квітня.



До слова, Мінсоцполітики розробило постанову, яка дозволить українцям не втратити субсидію через борги від завищених платіжок облгазів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр соціальної політикизаявив, що боржникам, які отримали гроші в рамках програми монетизації субсидій, можуть скасувати такий вид допомоги.Він заявив, що сьогодні діє закон, який не дозволяє призначати субсидію на наступний період, якщо у субсидіанта є заборгованість на суму більше 340 грн, - пишуть Факти – Отже, якщо ви отримуєте субсидію і у вас виникла заборгованість по сплаті за житлово-комунальні послуги, допоки ви не погасите цю заборгованість, субсидія на наступний термін просто не буде призначена, – сказав Рева.Міністр соцполітики додав, що у постанову внесуть зміни для того, аби громадяни із заборгованістю просто отримували безготівкову субсидію.Якщо ж борг буде погашено, то господарство знову отримуватиме субсидію у вигляді “живих грошей”. Як люди використовують монетизовані субсидії стане зрозумілим лише після 15 квітня.До слова, Мінсоцполітики розробило постанову, яка дозволить українцям не втратити субсидію через борги від завищених платіжок облгазів.

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