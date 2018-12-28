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Скільки безробітних на Волині. ЦИФРИ

Скільки безробітних на Волині. ЦИФРИ
Повідомили про зайнятість та безробіття населення Волинської області
у 2018 році.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління статистики у Волинській області.

"За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15–70 років у 2018р. становила 371,1 тис. осіб, а кількість безробітних – 47,9 тис. осіб.

Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з 2017р. збільшився на 0,7 в.п. та склав 49,5%, а серед населення працездатного віку – на 1,2 в.п. та 57,3% відповідно", - йдеться у повідомленні.

Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15–70 років зменшився з 12,5% у 2017р. до 11,4% у 2018р.

Фото ілюстративне

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Теги: робота, статистика
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