Скільки безробітних на Волині. ЦИФРИ
Сьогодні, 10:42
Повідомили про зайнятість та безробіття населення Волинської області
у 2018 році.
Про це йдеться у повідомленні Головного управління статистики у Волинській області.
"За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15–70 років у 2018р. становила 371,1 тис. осіб, а кількість безробітних – 47,9 тис. осіб.
Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з 2017р. збільшився на 0,7 в.п. та склав 49,5%, а серед населення працездатного віку – на 1,2 в.п. та 57,3% відповідно", - йдеться у повідомленні.
Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15–70 років зменшився з 12,5% у 2017р. до 11,4% у 2018р.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
у 2018 році.
Про це йдеться у повідомленні Головного управління статистики у Волинській області.
"За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15–70 років у 2018р. становила 371,1 тис. осіб, а кількість безробітних – 47,9 тис. осіб.
Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з 2017р. збільшився на 0,7 в.п. та склав 49,5%, а серед населення працездатного віку – на 1,2 в.п. та 57,3% відповідно", - йдеться у повідомленні.
Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15–70 років зменшився з 12,5% у 2017р. до 11,4% у 2018р.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Скільки безробітних на Волині. ЦИФРИ
Сьогодні, 10:42
Де на Волині не можна буде ловити рибу. КАРТА
Сьогодні, 10:35